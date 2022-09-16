Rusya Avrupa gazını Çin'e yönlendiriyor

Avrupa ülkeleri Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan krizde Rus doğal gazına alternatifler ararken Rusya, Avrupa'ya sattığı gazı Çin'e yönlendireceğini açıkladı.

Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde açıklamalarda bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, planlanan "Sibirya'nın Gücü 2" boru hattının, Baltık Denizi'nden Almanya'ya gaz taşıması öngörülen Kuzey Akım 2'nin yerini alacağını bildirdi. Rusya ile yaşanan krizin ardından Almanya, inşası biten ancak kullanıma açılmayan Kuzey Akım 2'nin onay sürecini iptal etmişti.

Rusya Enerji Bakanı Novak, yeni boru hattı yoluyla Çin'e yılda 50 milyar metreküp doğal gaz sevk edileceğini belirterek, bunun Kuzey Akım'ın 55 milyar metreküplük azami kapasitesine yakın bir miktar olduğuna işaret etti. Gerekli anlaşmaların kısa süre içinde imzalanacağını belirten Novak, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının inşasına 2024 yılında başlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Sibirya'nın Gücü 1'den sevkiyat artacak

2019 yılında faaliyete geçen "Sibirya'nın Gücü 1" boru hattı ise Rusya'nın federe cumhuriyetlerinden Yakutistan'dan Çin'e doğal gaz taşıyor. Rusya Enerji Bakanı, önümüzdeki yıl Baykal Gölü yakınındaki Kovitka sahasının mevcut hatta bağlanmasıyla Çin'e sevkiyatın yılda 20 milyar metreküpe yükselmesini hedeflediklerini söyledi.

Sibirya'nın Gücü 1 hattında 61 milyar metreküplük tam kapasiteye 2024'te ulaşılması öngörülüyor. Çinli CNPC ve Rus Gazprom şirketleri arasında 2014'te imzalanan anlaşma uyarınca bu hattan Çin'e yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek.

Novak ayrıca Çin'in kuzeyine doğal gaz taşıyacak yeni bir boru hattı inşasına başlanacağını da açıkladı. Vladivostok'tan başlayacak hattın Çin'e yılda yaklaşık 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor.

AFP/BK,TY