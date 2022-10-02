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İlhak kararının ardından Putin ve bölge liderleriFotoğraf: Grigory Sysoyev/AP Photo/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya Anayasa Mahkemesi'nden ilhak anlaşmalarına onay

23 dakika önce

Rusya Anayasa Mahkemesi, Ukrayna’da dört bölgenin tartışmalı ve uluslararası tanınmayan referandumlar sonrasında ilhak edilmesini öngören anlaşmaların Rusya anayasasına uygun olduğuna karar verdi.

https://www.dw.com/tr/rusya-anayasa-mahkemesi-d%C3%B6rt-b%C3%B6lgenin-ilhak-anla%C5%9Fmalar%C4%B1-anayasaya-uygun/a-63312396

Rusya Anayasa Mahkemesi, Ukrayna'da dört bölgenin tartışmalı ve uluslararası tanınmayan referandumlar sonrasında ilhak edilmesini öngören anlaşmaların anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Rusya'da devlet haber ajansı Tass’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi bugün yapılan görüşmede, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasını öngören anlaşmaların anayasayla uyumlu olduğuna hükmetti. Anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için Rus parlamentosunun iki kanadı Federasyon Konseyi ve Duma tarafından da onaylanması gerekiyor. 

Rusya lideri Vladimir Putin cuma günü Ukrayna'da işgal edilen dört bölgenin ilhakını öngören anlaşmaları imzalamış, anlaşmalar onay için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki dört bölgesinde Rusya yanlısı yönetimlerin düzenlediği ve 27 Eylül'de sona eren beş günlük referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Tartışmalı referandumlarda bölge halkına, "Bölgenizin Ukrayna'dan ayrılarak bağımsız bir devlet oluşturmasını ve Rusya Federasyonuna katılmasını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltilmişti. Dört bölge, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile birlikte, Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu alan, Rusya ile Kırım arasında bir kara koridoru oluşturması nedeniyle Moskova açısından büyük stratejik önem taşıyor.

dpa / AI, BÖ

 

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