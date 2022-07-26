Rusya 2024’ten sonra ISS’den ayrılacağını açıkladı

Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çekileceğini açıkladı. NASA, kendilerine Moskova’dan herhangi bir resmi bir açıklamanın gelmediğini kaydetti.

Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden 2024’ten sonra çekileceği belirtildi. Rus uzay ajansı Roscosmos’un başına getirilen Yuri Borisov, söz konusu açıklamayı Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le düzenlenen toplantıda yaptı. Borisov, "Elbette tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz, ancak 2024’ten sonra istasyondan ayrılma kararı alındı" diye konuştu.

Borisov, Moskova’nın ISS’den ayrılmasının ardından bir Rus yörünge istasyonunun kurulması için çalımaların başlaması gerektiğini söyledi.

Borisov’dan önce bu görevde bulunan Dimitri Rogozin de Moskova’yla Washington arasında tansiyon yükselirken ABD’yle işbirliğine ilişkin soru işaretlerini sık sık dile getirmişti.

Moskova’nın açıklamalarının ardından ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kendilerine bu yönde hiçbir resmî bildirimin gelmediğini kaydetti. NASA Genel Merkezindeki ISS Direktörü Robyn Gatens, "Bugünkü haberlerle ilgili olarak ortağımızdan herhangi bir resmi açıklama almadık” diye konuştu.

AFP,dpa / SÖ,HT