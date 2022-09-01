Rusya ödeme darboğazını Mir kart ile aşmaya çalışıyor

Batı yaptırımlarının yarattığı ödeme darboğazını aşmaya çalışan Rusya’da Mir ödeme sisteminin kullanımının bir yıl önceye göre 20 kat arttığı bildiriliyor.

ABD'li banka ve kredi kartları Mastercard ve Visa'nın ardından Apple ve Google'ın da ödeme hizmetlerini askıya alması sonrasında Rusların ulusal ödeme sistemi Mir'in kullanımının arttığı bildirildi.

Rus Vedomosti gazetesi temassız Mir kartın kullanımının geçen yıla göre 20 kat arttığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgali üzerine birçok Batılı şirket ödeme operasyonlarını askıya almıştı.

Kart sayısı 125 milyonu geçti

Rusya Merkez Bankası‘nın internet sitesinde bugün yayınlanan bir açıklamaya göre 2022 yılı ilk çeyreği sonu itibarıyla kullanılan Mir kart sayısı 125,5 milyona ulaştı. Açıklamada Mir kartın Rusya'daki tüm kart işlemlerinin yüzde 25,7'sinden fazlasını ve yeni kart ihracının yüzde 32,5'ini oluşturduğu belirtildi.

Vedomosti'nin haberine göre Mir kart kullanıcıları Temmuz ayında 5 kat artarken, aylık ödeme transfer sayısı ise yedi kat artış gösterdi.

Analistler Gazprombank ve Sberbank‘ın başlattığı ödeme sistemlerinin ardından online banka Tinkoff'un da Mayıs ayında bir ödeme sistemi çıkardığını ancak bu ödeme sistemlerinin Apple ve Google ile rekabet etmesinin güç olduğunu belirtiyor. Mir'e şu an sadece Android cihazlardan ulaşılabiliyor.

Mir kart nedir?

Rusya, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı nedeniyle bazı Rus bankalarına ve iş insanlarına yönelik Batı yaptırımlarının ABD merkezli Mastercard ve Visa ile yapılan işlemleri engelleyebileceği korkusuyla, Rusça'da "Dünya" veya "Barış" anlamına gelen kendi kartlı ödeme sistemi Mir'i oluşturdu. Mir daha sonra Rusların seyahat ettiği ve yaşadığı bazı yabancı ülkelerde de kullanılmaya başlandı.

Mir kart Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus, Vietnam, Türkiye ve Kıbrıs dahil olmak üzere 12 ülkede kabul ediliyor.

Türkiye'de Mir kart ile yapılan ödemeler İş Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından kabul ediliyor. İş Bankası, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere atıfla 2019 yılında Mir kartı kabul etmeye başlamıştı. Ziraat Bankası da birkaç ay sonra İş Bankası'nı takip etmişti.

Reuters, DW / SSB, HT