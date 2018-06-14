Ruslar mutluluk sarhoşu!

Kimi otoritelere göre evsahibi Rusya'nın değil çeyrek finale yükselmesi, gruplardan çıkıp çıkamayacağı bile şüpheyliydi. Ancak Ruslar, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın iddialı ekiperinden İspanya'yı penaltı atışları sonunda sürklase ederek herkesi şaşırttı. Ülkedeki pek çok sorun geçici bir süreliğine rafa kalkarken, halk âdeta sevinç ve mutluluk sarhoşu oldu.

"Sevin Rusya!"

Rus basınında da "Kahramanlar", "Gönüllerin Dünya Şampiyonu" ve "Yiğit Delikanlılar" gibi manşetler atılarak, başta kaleci Igor Akınfeev olmak üzere, milli takım oyuncularına methiyeler dizildi. "Sevin Rusya!" başlığını atan "Sport Express" gazetesi, "Almanya, İspanya, Messi'li Arjantin ve Ronaldo'lu Portekiz evlerine dönerken biz çeyerk finaldeyiz" ifadelerini kullandı. "Kommersant" gazetesi ise "Rus Milli Takımı tarihinin en önemli maçı" saptamasını yaptı.

Rus taraftar çeyrek final başarısının tadını çıkarıyor.

Zaferin ardından Moskova sokaklarına dökülen taraftarlar, coşkulu sevinç gösterileri ve araç konvoylarıyla galibiyeti çılgınca kutladı. Milli takım terknik direktörü Stanislav Çerçesov ise penaltılarla 4-3 kazandıkları İspanya maçı sonrası, beklentilerin fazla yüksek tutulmaması uyarısında bulundu. Çerçesov'un en büyük sıkıntısı, iki ay sonra 35 yaşına basacak olan deneyimli sol kanat oyuncusu Yuri Zhirkov'un sakatlığı: "Korkarım ki bu, Zhirkov'un bu turnuvadaki son maçı oldu. Zira bacağından ciddi bir şekilde sakatlandı." Zenitli futbolcunun aşil tendonunda önemli bir sakatlığının bulunduğu bildirildi.

Başarını sırrı: Disiplin ve fedakârlık

Koke ve Iago Aspas'ın kaçırdığı penaltılar, Rusya'ya 78 bin seyinci önünde çeyrek final kapısını aralamıştı. Bu, Sovyetler Birliği'nin 1970'de çeyrek finale finale yükselmesinin ardından Rusların Dünya Kupası tarihinde elde ettiği en büyük başarı olarak kayıtlara geçti. Maçın normal süresi içinde kazanılan penaltıyı gole çevirerek, evsahibi ekibinin zaferinin baş mimarlarından biri olan santrfor Artjom Dzyuba, bu olağanüstü başarıyı şöyle açıkladı: "Teknik olarak bizden daha üstün alan rakibimizi, disiplin ve fedârca mücadele sayesinde altetmeyi başardık."

Rus futbolcular penaltı atışları sonrası gelen turun ardından sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Iniesta milli takımı bıraktı

İspanya cephesinde ise büyük bir şok ve üzüntü yaşanırken, teknik direktör Fernando Hierro'nun akıbeti belirsizliğini koruyor. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, "Önünüzdeki günlerde hocamızla oturup bir karar alacağız" demekle yetindi. Hierro, şampiyonadan iki gün önce göreve getirilmişti. Julen Lopetegui'nin milli takım antrenörlüğü görevine, sürpriz bir şekilde Real Madrid'e imza atmasının ardından apar topar son verilmişti.

Orta sahanın beyni Andreas Iniesta'nın milli takımdaki geleceği ise netleşti. 34 yaşındaki Barcelonalı yıldız, bundan böyle milli formayı giymeyeceğini açıkladı. Tecrübeli merkez orta saha oyunsusu, 134 kez milli olurken, toplam 13 gol kaydetmeyi başardı.

Hırvatlar da penaltılarla turladı

Pazar günün diğer maçında Hırvatistan, zaman zaman soğuk terler döktüğü Danimarka karşısında penaltı atışlarıyla turladı. İlk dört dakikada karşılıklı atılan gollerle çok hızlı başlayan maçta ilerleyen dakikalarda başka gol olmayınca uzatmaya gidildi. 116'ıncı dakikada Hırvatların kazandığı penaltı atışını kullanan Luka Modric, topu kaleci Kasper Schmeichel'e teslim edince seri penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu.

7 Temmuz Cumartesi akşamı oynanacak çeyrek final maçında Rusya ile Hırvatistan, yarı finalist olmak için kozlarını paylaşacak. Soçi kentindeki maç TSİ 21.00'de başlayacak.

DW/MÇ,GY

© Deutsche Welle Türkçe