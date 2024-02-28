"Rus varlıklarının geliri Ukrayna'ya silah için kullanılsın"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptırımlar çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya silah satın alımında kullanılmasını önerdi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosuna (AP) hitaben yaptığı konuşmada, AB'nin bu konuda istişarelere başlaması gerektiğini belirterek "Dondurulmuş Rus varlıklarından gelen kârın Ukrayna'ya ortaklaşa silah satın alınması için kullanılması konusunda istişarelere başlama zamanı gelmiştir. Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı yaşanacak daha güvenli bir yer haline getirmek dışında bu paranın kullanılabileceği daha iyi bir yer ve daha güçlü bir sembol olamaz" diye konuştu.

AB ülkeleri daha önce dondurulmuş Rus varlıklarından gelen gelirin Ukrayna'ya destek için, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası gibi alanlarda kullanılabileceği konusunda ilkede uzlaşmaya varmıştı. Ancak bunun hayata geçirilebilmesi için Komisyon'un yasa tasarısı sunması bekleniyor. Rus varlıklarından elde edilen gelirin sivil amaçlardan ziyade askerî teçhizat ve silah alımında kullanılması konusu ise şimdiye kadar spekülasyondan ibaretti. Ancak AB Komisyonu Başkanının bugünkü konuşması bu yöndeki ilk net işaret oldu.

Von der Leyen, Kasım ayında Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

"Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz"

Von der Leyen, AP'deki konuşmasında ayrıca Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasını "ortakların desteğinden bağımsız olarak" engellemesi gerektiğini vurguladı. Von der Leyen ABD'nin ismini telaffuz etmese de Amerikan Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda desteğin erimesi ve Donald Trump'ın Kasım ayında Başkan seçilmesi ihtimaliyle ilgili endişeler biliniyor. Von der Leyen, "Dünyanın diğer yerlerindeki seçimlerin ya da alınan kararların kontrolü elimizde değil. Partnerlerimizin desteği olsun ya da olmasın Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz" dedi.

AB için savaş tehdidinin ihtimal dışı olmadığına işaret eden Komisyon Başkanı, üye devletlerin silahlı kuvvetlerini modernizasyon çalışmalarının acil önem taşıdığını söyledi. Komisyon'un önümüzdeki haftalarda sunacağı Avrupa Endüstriyel Savunma Stratejisine atıfta bulunan von der Leyen, stratejinin temel hedeflerinden birinin ortak tedariklere öncelik verilmesi olduğunu söyledi. Avrupa'nın muharebe kazandıracak operasyonel kabiliyetlerde yeni teknolojiler geliştirmesi ve üretmesinin önemine vurgu yapan Alman politikacı, bunun önümüzdeki beş yıl içinde savunma sanayi kapasitesinin güçlü bir şekilde artırılması anlamına geldiğini kaydetti. Von der Leyen, Avrupa'nın savunma alanında çabalarını artırmasının NATO ittifakına ihtiyacı azaltmayacağına da vurgu yaparak "Gerçekte, özellikle de savunma alanında daha egemen bir Avrupa, NATO'nun güçlendirilmesi için hayatî önemdedir" dedi.

dpa,rtr/BK,EC

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