Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de 33 Türk askerinin ölümüne, çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan gerilim sürüyor. Taraflar birbirine eleştiri ve suçlamalar yöneltirken gelişmeleri Deutsche Welle'ye değerlendiren Rus uzmanlar, ilişkilerin geleceği ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Askeri uzman ve gazeteci Alexander Golts, bugüne kadar Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de daha büyük ihtilaflara mani olabildiğini belirterek "Görünen o ki iki taraf şimdi de uzlaşma yoluyla en kötü ihtimalden kaçınmaya çalışıyor. Taraflar uzlaşacaktır. Ancak her halükarda, bir taraf yiğitliğine leke sürülmemesine mani olamayacak” görüşünü kaydetti.

"Türkiye Rus turistlere muhtaç”

Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanlarından Inan Starodubzew ise 2015 yılında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesiyle yaşanan gerilimin bir benzerinin bugün de yaşanabileceğine dikkat çekti. Ancak Starodubzew, Moskova'nın Ankara'dan farklı olarak bugün yaşanan krizde avantajlı bir konumda bulunduğuna vurgu yaparak Rusya'nın önem atfettiği Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesini sağlamayı zaten başardığına dikkat çekti.

Akkuyu nükleer santrali ile Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sisteminin, Rusya'nın Suriye'deki hedeflerine mani olacak önemde olmadığına işaret eden Rus uzman, buna karşın Türkiye'nin Rus turistlerine "muhtaç” olduğunu savundu.

Starodubzew, Rusya'nın İstanbul'da Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir dörtlü zirveye çok da ilgi duymadığını sözlerine ekledi.

"Nihai çözüm şiddetle sağlanacak”

Rus uzman, Rusya'nın "İdlib'de aktif ve bir hayli başarılı bir taaruz” yürütürken yapılacak zirvede Suriye'de bir ağırlığı olmayan Fransa ve Almanya'nın insani konulara dikkat çekmek isteyebileceklerine işaret etti. Rus uzman Starodubzew, "Böyle bir zirve sadece taaruzu frenler” ifadelerini kullandı.

Moskova ve Şam'ın İdlib'deki "final” konusunda uzlaştıklarını, "nihai çözümün şiddet yoluyla sağlanacağını” savunan Starodubzew, Putin'in ancak "İdlib meydan muhaberesinde dikkate şayan bir başarı sağlaması halinde” dörtlü müzakere masasına oturacağı tahmininde bulundu.

"Amorti edilir”

Russia in Global Affairs adlı gazete ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'yı “köşeye sıkıştırarak Şam için ne kadar güvenilir bir müttefik olduğunun sınanmasına” yol açtığını, Rusya'nın Suriye politikasının kaderinin kritik bir eşiğe geldiğine dikkat çekti.

Gazetenin Facebook sayfasında yer alan yazıda, "Suriye'de kimin sözünün geçtiği belli olacak” ifadelerine yer verilirken, Türkiye ile bir savaşın önlenmesi halinde, Rusya'nın 2015 yılı itibariyle yürüttüğü Suriye politikaları ile bölgede "niteliksel bir değişimin” sağlanmış olacağı vurgulandı. Yazıda aksi takdirde, kaybedilenlerin eski kazanımları amorti edeceği de aktarıldı.

Roman Goncharenko

© Deutsche Welle Türkçe