Rus uzman: Navalni diyet yaptığı için hastalanmış olabilir

Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesini araştıran Rus toksikolog (zehir bilimci), Navalni'nin sağlığının kötüleşmesinin diyet, stres veya yorgunluktan kaynaklanabileceğini iddia etti.

Omsk bölgesinin baş toksikoloğu Aleksander Sabayev, Cuma günü Rus haber ajanslarına yansıyan açıklamasında, Sibirya'da Navalni'nin bağlantıya girdiği çeşitli numunelerin incelendiğini söyledi. Sabayev, söz konusu numunelerde herhangi bir zehre rastlanmadığını kaydetti.

"Neden kahvaltı bile olabilir"

Toksikolog, Navalni'nin hastaneye kabul edilir edilmez vücudunda zehirli madde olup olmadığına bakıldığını kaydetti.

Sabayev, Navalni'nin numunelerinde herhangi bir zehre rastlanmadığını ve hastanın böbrek, akciğer ve karaciğerinde herhangi bir hasarın gözlemlenmediğini söyledi. Doktor, "O yüzden hastanın vücudunda herhangi bir zehirli madde olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Navalni'nin hastalanmadan önce mide şikayetleri olduğunu kaydeden Sabayev, "Hasta, kilo vermek için diyet yapıyordu" diye konuştu. Sabayev, "Bu durum yalnızca diyetten değil, aynı zamanda boyutunu bilmediğimiz içki kullanımından veya stres ve bitkinlikten de kaynaklanmış olabilir. Herhangi bir dış neden, hastanın sağlığında ani bir kötüleşmeyi beraberinde getirmiş olabilir. Kahvaltı etmemiş olmak bile" ifadelerini kullandı.

Almanya ile diyalog çağrısı

Kremlin'den de Cuma günü Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Navalni'nin tam olarak hangi madde nedeniyle hastalandığı konusunu Almanya ile diyalog içerisinde belirlemek istediklerini açıkladı. Rus doktorların da vakayı araştırdığını kaydeden Peskov, Navalni'yi tedavi eden Rus doktorların, Alman doktorlardan daha şeffaf olduğunu da savundu.

Navalni'nin Berlin Charite Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor

İngiltere ve Almanya'dan işbirliği kararı

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiliz mevkidaşı Dominic Raab'ın Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'nın hesap vermesi için işbirliği yapma kararı aldıkları açıklandı.

Cuma günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Raab ve Maas, Noviçok'un herhangi bir biçimde kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin bir ihlali olduğunda ve dolayısıyla konunun uluslararası bir mesele olduğunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "İki bakan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ, OPCW) de dahil olmak üzere, Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerinden ötürü sorumlu tutulmasını sağlamak üzere, yakın bir işbirliği yapma konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Rus mahkemesinden ret

Bir Rus mahkemesi ise Navalni'nin avukatının olayın araştırılması için yaptığı şikayeti reddetti. Şikayette, üst düzey Rus makamlarının cinayet teşebbüsünün söz konusu olduğu bir vakada harekete geçmeme suçlaması yöneltilmişti.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş de yaptığı açıklamada, Rus makamlarını "Soruşturma başlatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

Alman hükümeti ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğu açıklamış ve özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin ise Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.

Navalni'nin Berlin Charite Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Reuters,AFP/BÜ,HS

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