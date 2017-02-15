 Rus saldırısında Türkiye destekli gruptan 11 kişi öldü | DÜNYA | DW | 26.09.2021

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DÜNYA

Rus saldırısında Türkiye destekli gruptan 11 kişi öldü

Rusya'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Türkiye'nin desteklediği Hamza Tümeni mensubu 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya geçmişte düzenlediği hava saldırılarında İdlib bölgesini hedef almıştı

Rusya geçmişte düzenlediği hava saldırılarında İdlib bölgesini hedef almıştı

Rusya'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında, Türkiye'nin desteklediği Hamza Tümeni mensubu en az 11 Suriyeli savaşçının öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bölgedeki aktivistlerden edindiği bilgilere daynandırdığı habere göre Afrin bölgesindeki saldırıda 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman, Rusya'nın bu bölgeye nadiren hava saldırısı düzenlemesine karşın, cumartesi gecesinden beri 10 saldırının kaydedeldiğini belirtti.

Abdülrahman, can kaybı ve yaralı sayısının artmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazlarının altında insanların bulunabileceği belirtiliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiler, bölgedeki aktivistlerden derlendiği için kesin olarak kabul edilemiyor.

Rusya'nın mesajı açık ve net

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nu da içeren Suriye Ulusal Ordusu'sundan bir yetkilinin belirttiğine göre, Moskova saldırılarla Ankara üzerindeki baskıyı artırmayı ve kendi askeri hedeflerine ulaşma konusunda sınır ve kırmızı çizgi tanımadığı mesajını vermek istiyor.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam yönetiminin yanında yer alırken, Türkiye ülkede Şam rejimine karşı direniş sergileyen isyancı grupları destekliyor. Türkiye'nin zaman zaman Suriye'ye düzenlediği sınır ötesi askeri harekatlar da Moskova'yı rahatsız ediyor.

Geçen Mart ayında Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkese bölgede büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Suriye'de 2011 yılında Esad rejimi karşıtı protestolar ile başlayan olaylar halen devam eden bir iç savaşa dönüştü. Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybederken 6 milyon 600 kişinin de ülkeyi terk ettiği bildiriliyor.

AFP/ ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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