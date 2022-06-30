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Fotoğraf: Anton Novoderezhkin/TASS/picture alliance/dpa
PolitikaRusya

Rus parlamentosundan yabancı medyaya kıskaç

2 saat önce

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancı ve yerli medyaya yönelik tutumun sertleştirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Yabancı medya kuruluşlarının Rusya'daki çalışmaları kısıtlanabilecek veya yasaklanabilecek.

https://www.dw.com/tr/rus-parlamentosundan-yabanc%C4%B1-medyaya-k%C4%B1ska%C3%A7/a-62315114

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancı ve yerli medyaya yönelik yasaların sertleştirilmesini öngören bir tasarıyı kabul etti.

Perşembe günü Moskova'da Duma tarafından kabul edilen yasa, başsavcı ve yardımcılarına geniş kapsamlı yetkiler veriyor. Buna göre hükümetleri Rus medyasına "düşmanca" davranan ülkelere ait medya kuruluşlarının Rusya'daki çalışmaları kısıtlanabilecek veya yasaklanabilecek.

Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan yasa ayrıca savcılığa, doğru olmadığı düşünülen, "topluma ya da anayasaya saygıdan" yoksun ya da Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştıran bilgileri yayan Rus medyasının yayınlarını derhal askıya alma yetkisi de veriyor. Yasaya göre, artık bunun için bir mahkeme kararı gerekmiyor.

"Rus silahlı kuvvetleri hakkında itibarsızlaştırıcı bilgilerin" yayılması halihazırda 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Bu düzenleme Mart ayının başında uygulamaya konulmuştu.

Rus devlet TV'leri Ukrayna savaşını nasıl yansıtıyor?

Yabancı medyaya karşı sıkılaştırılan kurallar, Batılı devletlerdeki benzer yasaklara karşı bir misilleme önlemi olarak sunuluyor. Örneğin birçok ülkede, Kremlin tarafından "dezenformasyon" yaymakla suçlanan Rus devlet yayın kuruluşu Russia Today'e yayın yasağı getirildi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için hâlâ parlamentonun üst kanadından geçmesi ve Rusya lideri Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor. Her ikisi de sadece bir formalite olarak kabul ediliyor.

AFP / SSB, JD

 

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