 Rus gazeteciler serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 07.12.2020

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TÜRKİYE

Rus gazeteciler serbest bırakıldı

Türkiye'de izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Rus gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul'da gözaltına alınan Rus NTV televizyonu için çalışan gazeteciler bugün serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Rus NTV televizyonu için çalışan gazeteciler bugün serbest bırakıldı

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir Aleksey Petruşko, kameraman İvan Malişkin ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu bir Türk vatandaşının savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu üç kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dört gün süren sorgunun ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Türkiye'de 3 Aralık'ta gözaltına alınan iki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin hakkında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov açıklama yapmıştı.

Peskov, Türkiye'de gözaltına alınan gazetecilerin mümkün olan en kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını umduklarını söylemişti.

Valilik: İzinsiz görüntü çektikleri tespit edildi

İstanbul Valiliği tarafından Cuma günü yapılan açıklamada da, "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" denilmişti.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus NTV kanalı ise gazetecilerin Türkiye'de hazırlanan yeni yıl programı için gönderildiklerini açıklamıştı.

DHA,AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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