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Ukraine-Krieg Kiew| Explosionen
Fotoğraf: Nariman El-Mofty/AP/picture alliance
Politika

Rus füzeleri Kiev'i vurdu

3 saat önce

Rus füzelerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir yerleşim yerini vurduğu bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko beş kişinin yaralandığını ve enkazın altında kalanların olduğunu açıkladı.

https://www.dw.com/tr/rus-f%C3%BCzeleri-kievi-vurdu/a-62264692

Rusya'nın Ukrayna işgali dördüncü ayını doldururken, Rus füzelerinin Pazar sabahı başkent Kiev'de bir yerleşim yerini vurduğu haber veriliyor.

Şehirde sabah 06:30 sıralarında dört patlamanın duyulduğu ve yarım saat süren hava saldırısı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko Telegram'dan yaptığı açıklamada Şevçenkivski bölgesinde birkaç patlama olduğunu söylerken, ambulansların ve kurtarma görevlilerinin olay yerine intikal ettiğini ve enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının başladığını kaydetti.

Enkazı ziyaret eden Kliçko, enkaz altında bulunanlar olduğunu ve enkazın altından yedi yaşında bir kız çocuğunun kurtarıldığını söyledi.

Ukraine-Krieg Kiew| Explosionen
Kurtarma çlaışmaları devam ediyorFotoğraf: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Kliçko bunun 28-30 Haziran NATO zirvesi öncesinde "Ukraynalıların gözünü korkutmak" amaçlı olduğunu söyledi. Ukraynalı milletvekili Oleksiy Gonçarenko Telegram'da Rusya'nın Kiev'e 14 füze fırlattığını söyledi.

Ukrayna acil durum görevlileri füze saldırısı sonucu dokuz katlı bir binada da yangın çıktığını açıkladı. Kiev'de bu tür bir füze saldırısının en son 5 Haziran tarihinde yaşandığı belirtiliyor.

Rusya ilerliyor

Bu arada, Rus güçleri de Luhansk bölgesinde kalan son kalan toprakları da almaya çalışıyor. Rusların Cumartesi günü Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentini ve yüzlerce Ukraynalı asker ve sivilin saklandığı kimya fabrikasını ele geçirdiği bildirildi. Cumartesi günü Rusya'nın ayrıca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzinelerce füze fırlattığı bildiriliyor.

Ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesindeki Severodonetsk ve Lısıçansk şehirleri Donbas'ın tamamını ele geçirmeyi amaçlayan Rusya'nın saldırılarının hedefinde.

Lısıçansk'ın ele geçirilmesi ile Rus güçleri eyaletteki bütün büyük yerleşim bölgelerini kontrol altına almış olacak. Bunun Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas'ın tamamını ele geçirme hedefi bağlamında çok önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

Donbas'taki diğer bölge Donetsk'in yarısı Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor.    

AP, AFP, rtr / SSB, EC

 

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