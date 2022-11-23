Rus bombardımanı: Ukrayna'da enerji hatlarında ağır zarar

Başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde Rusya'nın Çarşamba günü düzenlediği saldırılarda aralarında hastanedeki bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda başkentin altyapısının büyük zarar gördüğünü söyleyen Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko,İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en zor kışı geçireceklerini söyledi. Alman Bild gazetesine konuşan Kliçko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sivil altyapıya zarar vererek daha fazla Ukraynalı'yı mülteci konumuna düşürmekle suçladı. "Ama bu olmayacak" diyen Kliçko, Ukraynalıların hâlâ kararlı olduğunu ifade etti.

Başkent Kiev'in geniş bir kesiminde elektrik yok Fotoğraf: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Enerji santralleri çalışmıyor

Ukrayna Enerji Bakanlığı da Kiev'in dışındaki başka bölgelerde de altyapının zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlık Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin geniş bir kesiminde altyapının zarar görmesi nedeniyle elektriklerin kesildiğini ve ısıtıcıların devre dışı kaldığını duyurdu. Enerji hatlarındaki zararın ağır olduğu vurgulanan açıklamada, onarımın zaman alacağı da belirtildi.

Ukrayna'da bugün düzenlenen saldırılarda bir hastane de vuruldu Fotoğraf: REUTERS

Saldırılar sonrası nükleer, hidrolik ve diğer enerji santrallerinin devre dışı kaldığına işaret eden Bakanlık, ülke genelinde kaç hanenin kesintilerden etkilendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Kliçko'nun açıklamasına göre başkent Kiev'de susuz kalan kent sakinlerinin sayısı 3 milyonu buluyor.

Enerji kıtlığının yaşandığı Ukrayna'da bir yandan da çok sayıda ısı odaları inşa ediliyor.

dpa/HS,BK