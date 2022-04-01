Rus birliklerinin geri çekilmesi "Taktik" mi?

Rusya - Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ateşkes müzakereleri çevrim içi olarak sürerken, Rus birlikleri Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin son saldırılarda hiçbir ilerleme kaydedemediğini, hatta Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki 11 yerleşim yerini geri aldığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Viktor Muzhenko başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Harkiv kentinin ise Rus birliklerince bombalanmaya devam ettiğini ancak Rus güçlerinin Mıkolayiv bölgesindeki ilerlemesinin başarısız olduğunu açıkladı.

Kuzeyde bazı Rus birliklerinin çekildiği bildirilirken, geri çekilen Rus ordusuna ait, aralarında T 64 tipi tankların da bulunduğu bazı askeri araç ve ağır silahların ele geçirildiği kaydedildi. Ancak bu bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Ukrayna askeri kaynakları da başkent Kiev'de durumun "kısmen" normalleştiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy güneydeki durumdan endişeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkenin kuzeyinde elde edilen bazı askeri başarılara karşın, güneyde ve Donbas bölgesindeki durumu "Çok zor" sözleriyle ifade etti.

Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkenin kuzeyinden ve merkezinden çekilmesinin ardından, "yeni güçlü saldırılar için" güneydoğuda gücünü topladığını belirterek, olası gelişmeler ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Volodimir Zelenskiy Perşembe günü yayınladığı ulusa sesleniş videosunda, Rus birliklerinin Kiev'in kuzeyi, Çernihiv kasabası çevresi ve kuzeydoğudaki Sumi'den geri çekildiğini görmenin "tüm Ukraynalılar için yüreklendirici" olduğunu söyledi. Ukraynalıları pes etmemeye çağıran Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmenin "sadece bir taktik" olduğunu sözlerine ekledi.

Rus ordusunun saldırıları sürüyor

Rusya'daki petrol tesisine saldırı iddiası

Öte yandan Rusya'nın Belgorod kenti valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait iki helikopterin kentteki petrol tesisini vurduklarını açıkladı.

Helikopterlerin alçak irtifada uçarak Rusya sınırını geçtikleri, petrol tesisini vurduklarını söyleyen Gladkov, tesisteki iki kişinin saldırı sonucunda çıkan yangında yaralandıklarını duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, tesisin yakınındaki sivillerin de tahliye edildiğini açıkladı.

Çarşamba günü de yine Belgorod kentindeki bir silah deposundan patlama sesleri duyulduğu bildirilmiş ancak bu patlamaların nedenleri ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Belgorod kenti, Rusya'nın Ukrayna ile sınırına 40 km uzaklıkta bulunuyor.

Mariupol kenti harabeye dönmüş durumda

Mariupol'den sivilleri tahliye çabaları devam ediyor

Bu arada Rusya kaynakları, Mariupol kentinde planlanan sivil tahliyelerinin bu sabah başlayacağını duyurdu. Perşembe günü Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada insani koridorun Cuma günü yerel saatle 10.00'da yeniden açılacağı bildirildi.

Ukrayna ise, Rusya'nın Mariupol'e sivillerin tahliyesi için giden otobüsleri engellediğini duyurdu.

Ukrayna Hükümeti'nden Perşembe geç saatlerde yapılan açıklamada, sivillerin tahliyesi için gönderilen 45 otobüsün Rus güçleri tarafından engellendiği ve kentten sadece 631 kişinin özel araçlarla ayrıldığı belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, insani yardım taşıyan 12 otobüsün de Mariupol kentine gitmek için Melitopol'dan yola çıktığını ancak Rus kuvvetlerinin otobüsleri durdurup 14 ton gıda ve ilaca el koyduğunu açıkladı.

AP, AFP, rtr / AI,DA, TY

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