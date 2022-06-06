Rus basını: Tahıl sevkiyatı için anlaşmaya varıldı

Rus medyasına göre, Moskova; Kiev ve Ankara'yla tahıl sevkiyatı için bir koridor açılması konusunda uzlaşmaya vardı. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen İzvestiya gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandığı haberine göre, Türk donanması Ukrayna karasularında Odessa kıyılarına döşenen mayınları temizleyerek tahıl yüklü nakliye gemilerine uluslararası sulara kadar eşlik edecek. Daha sonra Rus savaş gemileri devreye girerek tahıl taşıyan gemilere Boğaz'a kadar eşlik edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çarşamba günü gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde de Türk tarafıyla konunun detaylarını görüşmesi ve tarafların sevkiyat planını resmi olarak onaylaması bekleniyor.

Putin yeşil ışık yakmıştı

Ukrayna, dünyadaki en büyük tahıl ihracatçılarından biri. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna limanlarının bloke edilmesi dünya çapında gıda fiyatlarında belirgin bir artışa neden olurken, özellikle yoksul Afrika ülkelerinde kıtlık endişelerine yol açtı. Kısa süre önce aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Senegal Devlet Başkanı Macky Saall'i ağrılayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda krizinden Moskova'nın sorumlu olduğu suçlamalarını geri çevirerek tahıl sevkiyatına yeşil ışık yakmıştı.

dpa/SÖ,HT