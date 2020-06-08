Rus bakanların Türkiye ziyareti iptal

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Pazar günü Ankara’ya yapmayı planladıkları ve Libya ile Suriye’deki gelişmelerin ele alınmasının beklendiği ziyaret iptal edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkîdaşının bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde “İki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesini” kararlaştırdığı belirtilerek, “Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir” denildi. Rus bakanların ziyaretinin neden iptal edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki ülke bakanlarının “Libya’da çözümü desteklemek için aktif olarak çalıştıkları” belirtildi. Açıklamada, her iki ülkenin bakanlıklarında görevli uzmanlar düzeyinde Libya’da en kısa sürede ateşkes sağlanması ve Libya’da taraflar arasındaki müzakere sürecinin ilerleyebilmesi için çalışmaları sürdüğü belirtildi. Siyasi ve ekonomik çözümün Birleşmiş Milletler himayesinde ve Berlin’de Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı’nda alınan kararlarla uyum içinde olması gerektiğinin de altı çizildi.

Dün ziyaretin gerçekleşeceği açıklanmıştı

Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı görüşmede kararlaştırıldığı üzere Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Pazar günü Türkiye’yi ziyaret edecekleri belirtilmişti. Görüşmede, “bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” denilmişti. Erdoğan ve Putin geçen hafta Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Türkiye ve Rusya Libya’da farklı taraflara destek veriyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken, Rusya Libya’nın tamamında iktidarı ele geçirme mücadelesi veren General Halife Hafter’i destekliyor. Hafter, yaklaşık bir yıl önce Libya Ulusal Ordusu adını verdiği güçlerle, Trablus’taki hükümeti hedef alan saldırılar başlatmıştı. Türkiye’nin desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler General Hafter’in ele geçirdiği bölgelerde son haftalarda kontrolü yeniden sağlamayı büyük ölçüde başardı.

AFP,dpa/JD,BW

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