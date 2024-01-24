Rus askeri kargo uçağı düştü: 65 Ukraynalı asker öldü

Rus hava kuvvetlerine ait bir askeri kargo uçağının, takas için taşıdığı 65 Ukraynalı askerle birlikte düştüğü bildirildi. Uçaktan kurtulan olmazken Duma Başkanı, Ukrayna'yı kendi askerlerini vurmakla suçladı.

Rusya, 65 Ukraynalı esiri taşıyan İlyuşin IL-76 tipi bir askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde düşen uçaktan kurtulan olmadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, uçağın TSİ 11.00 sularında "rutin bir uçuş" sırasında düştüğü belirtilerek "Uçakta, takas için Belgorod bölgesine nakledilmekte olan esir alınmış 65 Ukrayna askeri, 6 mürettebat ve 3 refakatçi bulunmaktaydı" ifadelerine yer verildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, uçağın Batı'nın füzeleriyle Ukrayna tarafından vurulduğunu iddia etti. Duma oturumunda konuşan Volodin, "Kendi askerlerini havada vurdular. Kendi askerlerini! İnsanî bir misyonda görev yapan bizim pilotlarımız da vuruldu" ifadelerini kullandı.

"ABD ya da Alman füzeleri" iddiası

Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov da Ukrayna yönetiminin planlanan esir takasından ve esirlerin nasıl nakledileceğinden haberdar olduğunu belirtti. 192 Rus askerine karşılık 192 Ukraynalı askerin takasının planlandığını belirten Kartapolov, takasın iptal edildiğini bildirdi. Kartapolov, Rus askeri kargo uçağının ABD ya da Alman füzeleriyle düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak iddiasına dayanak sunmadı.

Ukrayna medyasında ise olayın duyulmasından hemen sonra çıkan ve Ukrayna güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlerde uçağın füze taşıdığı ve Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi. Ancak daha sonra bu haberler geri çekildi.

Rusya ile esir takasından sorumlu Ukraynalı yetkililerden Dimitro Lubinets ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

AFP,dpa/BK,TY

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