RSF: Almanya'da medya mensuplarına yönelik şiddet sürüyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Almanya'da basın özgürlüğü ve medya mensuplarına yönelik şiddeti mercek altına alan bir rapor yayımladı. Raporda pandemi döneminde doruğa çıkan şiddet olaylarında 2023'te azalma gözlemlenmesine rağmen medyaya yönelik düşmanca havanın sürdüğü tespiti yer aldı.

Medya mensuplarına yönelik şiddet eylemlerinin sayısı 2019'da 13 iken 2020'de 65, 2021'de 80 ve 2022'de 103 olarak kaydedilmişti. RSF'in Salı günü açıkladığı verilere göre 2023 yılında bu sayı 41'e geriledi. Bu rakam 2022'ye göre belirgin bir düşüş anlamına gelmesine rağmen pandemi öncesi 2019'daki rakamın üç katı olduğuna işaret edildi. Raporda şiddet olayı, medya mensubunun vücuduna ya da kamera gibi mesleki donanımına temas ve isabet eden hareket olarak tanımlanıyor.

Pandemide zirve yaptı

Rapora göre 2023'te medya mensuplarına yönelik 41 şiddet eyleminin 18'i "komplo teorisyeni" ya da "aşırı sağcı" diye nitelendirilen grupların mensupları tarafından gerçekleştirildi. İki grubun pandemi döneminden bu yana iç içe geçtiğine ve "yalan medyası" söylemi ile demokratik süreçlere yönelik eleştiri etrafında birleştiği belirtildi. Almanya'da hükümetin pandemi döneminde aldığı önlemlere karşı protesto gösterilerinin yoğun olduğu 2022'de 103 şiddet olayından 87'sinin bu gruplara mensup kişiler tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çiftçi protestolarında traktörlerle yolları kapatma eylemleri gerçekleştirildi. Fotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance

Çiftçi protestoları

RSF Almanya bölümünün kurucularından yönetim kurulu üyesi Michael Rediske, 2024'e de şiddet olaylarıyla başlandığına dikkat çekerek "Yeni tehlikeli bir tür saldırganlık gözlemliyoruz. Çiftçiler kısa süre önce çeşitli eyaletlerde traktörlerle ve gübre yığınlarıyla yolları kapayarak gazetelerin dağıtımını engelledi. Bu da gösteriyor ki bağımsız haber yapma özgürlüğü Almanya'da sadece medya mensubu kişilere yönelik münferit saldırıların tehdidi altında değildir. Çiftçi protestolarıyla ilgili yeterince haber yapılmadığı iddiasından kaynaklanan hoşnutsuzluk da basın özgürlüğüne yönelik saldırılarda frenleyici eşiğin daha da düşmesi için yeterli olabilmektedir" dedi.

RSF'in raporuna göre 2023'teki şiddet olaylarının büyük bölümü tekme, yumruk ya da meşale gibi cisimlerle vurma şeklinde gerçekleşti. 41 olaydan 32'si gösteri ve protesto eylemlerinde meydana geldi. Medya mensuplarına yönelik şiddet olaylarında 12 olayla Saksonya eyaleti başı çekti. Saksonya'yı 6 olayla Bavyera, 5'er olayla Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya, 4 olayla Aşağı Saksonya, 2'şer olayla Hamburg ve Hessen, birer olayla Rheinland Pfalz, Thüringen ve Schleswig-Holstein eyaletleri izledi.

DW/BK,BÖ

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