Roth, Erdoğan’a yönelik baskının artırılmasını istedi

Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth (Yeşiller), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve derneklere çeşitli şekillerde müdahale edilmesinin önünü açan, "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi" sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik baskıların artırılmasını talep etti.

"Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin, bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmeyeceklerini gösteren güçlü bir sinyalin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesinin zamanı çoktan geldi" diyen Roth, Türkiye'ye yönelik silah sanayii ürünlerinin ihracatının, Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti.

TBMM'den geçen yasanın, "Türk toplumunun ve siyasetinin, otokratik dönüştürülme sürecinde bir kilometre taşı" olduğunu dile getiren Claudia Roth, burada amacın eleştirel sesleri susturmak olduğunu öne sürdü.

Geçen haftasonunda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasa, İçişleri Bakanlığına, hakkında soruşturma açılan dernek yöneticilerini, mahkemeden karar çıkana dek görevden alma, dernekleri kapatma ya da buralara kayyum atama ve derneklerin mal varlığına el koyma gibi haklar tanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine üç siyasi parti muhalefet şerhi koymuş, teklifin ilgili maddelerini, CHP "anayasaya aykırı," HDP "baskıcı rejimin bir göstergesi," İYİ Parti ise "samimiyetsiz" bulduğunu açıklamıştı.

"Türkiye AİHM kararlarına uymak zorunda"

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Roth, terörle mücadele yasalarının, muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kullanılarak istismar edilmesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu dile getirdi. Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına ragmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini belirtti.

dpa,DW / ET,JD

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