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SpaceX'in CEO'su Elon Musk Fotoğraf: Muhammed S. Korkutata/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Roscosmos Başkanı'ndan Elon Musk'a tehdit

14 dakika önce

Rusya'nın uzay dairesinin başkanı Dmitri Rogosin, Ukrayna'ya uydu üzerinden internet sağlaması nedeniyle Elon Musk'ı tehdit etti. Musk da Twitter'dan imalı bir paylaşımda bulundu.

https://www.dw.com/tr/roscosmos-ba%C5%9Fkan%C4%B1-elon-musk%C4%B1-tehdit-etti/a-61729009

Rusya'nın uzay dairesi Roscosmos'un başkanı Dmitri Rogosin, ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ı Ukrayna'ya uydu üzerinden internet sağlamasının sonuçları olacağı konusunda tehdit etti. Mesajlaşma platformu Telegram üzerinden bir paylaşım yapan Rogosin, Musk'ın "Ukrayna'daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını" iddia etti.

Roscosmos Başkanı Dmitri Rogosin
Roscosmos Başkanı Dmitri RogosinFotoğraf: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Musk da Twitter hesabından "Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX adlı uzay firmasının sahibi olan Musk'tan Starlink adlı uydu internet sistemini Ukrayna'nın kullanımına açmasını istemiş, Musk da bu talebe olumlu yanıt vermişti. 

Roskosmos Başkanı Rogosin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın önde gelen savunucularından biri. Rogosin, Telegram üzerinden hafta sonu yaptığı bir paylaşımda da "Rusya, bir nükleer savaşta NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebilir. Ancak nükleer bir çatışmanın yeryüzüne etkileri nedeniyle bunu izin veremeyiz" demişti.

dpa/HS,BÖ

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