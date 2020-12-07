Romanya Başbakanı istifa etti

İngiltere'de aşılama için hazırlıklar son sürat

Biontech ve Pfizer'in korona aşısına ilk kullanım izni veren ülke olan İngiltere'de Salı günü aşılama uygulamasına geçiliyor. Şimdilik 20 milyon İngiliz'e yetecek kadar aşı var.