Rodos Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçalamasıyla gözaltında

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Rodos adasındaki Müslüman-Türk azınlığa mensup iki kişi Rodos ve Kızılhisar Adası bölgesindeki askeri tesislerle ilgili Türkiye'ye bilgi aktararak casusluk yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Alpha televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Yetkili merciler görevini yaptı" sözleriyle gözaltıları doğruladı.

Yunan medyasındaki haberlerde gözaltına alınan iki kişiden birinin Rodos'taki Türk konsolosluğunda tercüman olarak görevli olduğu ifade edildi. Diğerinin ise Rodos ile Kızılhisar Adası arasında gidip gelen bir gemide çalıştığı ve Türkiye'ye Yunanistan'ın bölgedeki askeri faaliyetleri hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Doğu Akdeniz'de yetki anlaşmazlığı

Oruç Reis sondaj gemisi kısa bir süre öncesine kadar Rodos Adası yakınlarında faaliyet gösteriyordu. Türkiye, Rodos'un, Kızılhisar'ın ve Girit adalarının güneyinin Türk karasularına ait olduğunu savunuyor. Türkiye'nin bölgeye sismik araştırma gemileri göndermesi Türkiye ile Yunanistan arasında büyük bir diplomatik krize yol açmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tartışmalı sularda hareket ederek uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle suçladığı Ankara’ya, 11-12 Aralık’taki liderler zirvesinde yaptırım kartını göstermişti. Zirveden Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara dönük yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıkarken, bu kararın uygulanması gelecek Mart ayına ertelendi.

dpa,DW / BÖ,ET

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