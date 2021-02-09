 RKI: Almanya’da mutasyon vakaları artıyor | ALMANYA | DW | 17.02.2021

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ALMANYA

RKI: Almanya’da mutasyon vakaları artıyor

Robert Koch-Enstitüsü (RKI) Almanya’da daha bulaşıcı olan yeni tür koronavirüs vakalarının arttığını duyurdu. Sağlık Bakanı da, İngiltere mutasyonunun toplam vakalar içindeki oranının yüzde 22’ye yükseldiğini açıkladı.

Bundesdelegiertenkonferenz Bündnis 90/Die Grünen | Corona-Schnelltest

Mutasyona uğramış yeni koronavirüs türleri Almanya'da hızla yayılıyor. Robert Koch-Enstitüsü (RKI) ilk kez İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türü B.1.1.7 varyantının Almanya'nın bütün eyaletlerinde görüldüğünü ve bu yılın başından beri toplam 4 bin 71 vakada tespit edildiğini açıkladı. RKI, virüsün Güney Afrika mutasyonunun ise 341 vakada tespit edildiğini kaydetti.

Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadeleden sorumlu olan kurum RKI, farklı gözlem ve bildirim sistemlerinin mutasyon türlerini tespit etmekte yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Vakaların yüzde 22'si İngiltere mutasyonu

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da İngiltere mutasyonunun toplam vakalar içindeki oranının son iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Alman Bakan Çarşamba günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere mutasyonunun Almanya'da kısa sürede egemen tür haline gelebileceğini, Güney Afrika türünün ise toplam yeni vakaların yüzde 1,5'unu teşkil ettiğini belirtti.

Spahn, "Mutasyonları göz önünde bulundurduğumuzda, yavaş yavaş kısıtlamalardan vazgeçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

İngiltere mutasyonunun, mutasyon geçirmemiş koronavirüse göre en az yüzde 35 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Mutasyonlar önlemlerin gevşetilmesi konusunda büyük bir risk olarak görülüyor. Almanya'da salgınla mücadele kapsamında kısıtlamalar 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Almanya, Çarşamba günü verilerine göre son 24 saat içinde 7 bin 556 vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 350 bini aştı. 

dpa, epd/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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