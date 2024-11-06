Riyal dolar karşısında tarihin en düşük seviyesinde

ABD'de yeni başkanın Donald Trump olduğunun kesinleşmesinin ardından İran para birimi Riyal, Dolar karşısında tarihi düşüş yaşadı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacirani Trump'ın zaferiyle ilgili, ABD'nin yeni başkanının kim olduğunun kendilerini etkilemediğini söyledi.

Riyal tüm zamanların en düşük seviyesinde

İran para birimi Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'nı yeniden kazanacağının belli olmasıyla tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Tahran'daki yatırımcılar 1 doların 703 bin riyalden işlem gördüğünü söyledi. Bahsi geçen kur oranının gün boyunca değişkenlik göstermesi bekleniyor. İran Merkez Bankası, geçmişte yaptığı gibi, döviz kurunu toparlamak amacıyla piyasaya daha fazla döviz sürebilir.

İran parasının değerindeki bu düşüş zaten ekonomik olarak sıkıntılarla boğuşan İran halkı için karamsar bir tablo oluşturuyor.

2015 yılında İran'ın ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer anlaşma yaptığı dönemde 1 dolar 32 bin riyal ediyordu. İran'ın reformcu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başladığı 30 Temmuz 2024 tarihinde ise 1 dolar 584 bin riyale ulaşmıştı.

2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi anlaşmadan tek taraflı olarak çekmesi iki ülke arasında bugüne dek uzanan bir gerilim başlattı.

İran ekonomisi uzun yıllardır uluslararası ambargoyla karşı karşıya.

Pezeşkiyan, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları hafifleterek anlaşmaya varma vaadiyle iktidara geldi.

"Politikamız kişilere göre değişmiyor"

İran hükümeti haftalardır ABD'deki seçimleri kazanacak ismin kim olursa olsun İran'ı etkilemeyeceği yönünde mesajlar veriyordu.

Donald Trump'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından ilk tepki Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani'den geldi. Muhacirani, "ABD başkanının seçilmesinin bizimle özel bir ilgisi yok" diye konuştu. Politikalarının istikrarlı olduğunu ve kişilere göre değişmediğini belirten Muhacirani, "Önceden gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.

AP, Reuters / EÇ, EC

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