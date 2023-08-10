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Rheinmetall'in siparişleri rekor düzeye ulaştı

2 saat önce

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in aldığı siparişler Ukrayna savaşının da etkisiyle rekor rakamlara ulaştı. Şirket cirosunda geçen yıla göre belirgin bir artış kaydedildi.

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Rheinmetall, alınan yoğun siparişlerin üretimlerini gerçekleştiriyor. Fotoğraf: Sepp spiegl/IMAGO

Alman savunma sanayi devi Rheinmetall artan siparişlerle belirgin bir büyüme kaydetti. Düsseldorf merkezli şirketin CEO'su Armin Pepperger, hükümetlerin değişen güvenlik durumu nedeniyle askeri teçhizat siparişleri konusunda geniş kapsamlı kararlar aldığını kaydetti. Pepperger, Düsseldorf'ta yaptığı açıklamada, "Şimdi ilk büyük siparişlere yansıyan bu yoğunluğu üretime çevirme zamanı" diye konuştu.

Şirketin bir hafta içinde imza attığı sözleşmelerin toplam hacminin 7 milyar euroyu aştığı, bu rakamın Rheinmetall'in  şimdiye kadar aldığı en yüksek haftalık sipariş hacmi olduğu kaydedildi. Nisan-Haziran aralığında yaklaşık 1 milyar 500 milyon euroluk ciro yapan şirket, böylece cirosunu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6'dan fazla artırmış oldu.

Şirketin geliri, vergilendirmenin ardından 73 milyon euroya ulaşarak 2022'nin ikinci çeyreğindeki tutarı bulmuş oldu. Haziran 2023 itibarıyla şirketin aldığı sipariş tutarı ise geçen yıla göre yüzde 17’lik artışla 30 milyar 100 milyon euroya ulaştı.

Henüz mevcut çeyreğin rakamlarına yansımamış olan en yüksek sipariş oranına Temmuz ayında ulaşıldı. Bu yüksek oranda Federal Ordu’yla yapılan uzun vadeli top ve tank cephanesi sözleşmeleri de büyük rol oynuyor.

Eski tanklar yenilenecek

Federal Ordu'daki mühimmat açığı, şirket için önemli büyüme kalemlerinden birini oluşturuyor. Kısa bir süre önce İspanyol mühimmat üreticisi Expal’ı da bünyesine katan Rheinmetall, bu adımla uzun soluklu anlaşmalar için kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ukrayna’da hava savunmasının önemli bir ayağı olan Gerard tipi tanklar için 35 milimetrelik mermilere özellike talep olduğu, 300 bin merminin Ukrayna’ya gönderileceği belirtildi.

Rheinmetall, Alman hükümeti tarafından finanse edilen Ukrayna'ya askeri destek için eski tankları yenilerek cephede kullanıma uygun hale getirmeyi hedefliyor. Silahın yanı sıra aynı zamanda bir otomotiv tedarikçisi olan Rheinmetall’in odak noktasını tanklar, toplar, askeri araçlar, uçaksavarlar ve askeri mühimmat oluşturuyor.

dpa/SÖ,TY

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