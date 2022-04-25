Rheinmetall'den Ukrayna’ya ağır silah ihracatı için başvuru

Reuters haber ajasına bilgi veren bir kaynak, Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in Marder tipi 100 eski piyade savaş aracını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümete izin başvurusu yaptığını söyledi. Aynı kaynak şirketin Ukrayna'ya göndermeden önce önümüzdeki aylarda araçların bakımını yapacağını ve kullanıma hazır hale getireceğini belirtti. Rheinmetall sözcüsü konu ile ilgili yorum yapmadı.

Rheinmetall’in bu adımı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silah göndermesi konusunda net bir duruş sergilemesini gerektirecek. Almanya'da silah ihracatlarını onaylayan Federal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını başbakan yapıyor.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya kendisini Rusya’ya karşı savunması için obüs ve tank gibi ağır silahların gönderilmesi konusundaki çekimser duruşu nedeniyle hem ülkesinde hem de yurt dışında eleştiriliyor.

713 milyon dolar askeri destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin Pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Blinken ve Lloyd'un Ukrayna'ya ek askeri destek sözü verdiği belirtiliyor. New York Times Biden'ın Ukrayna ve diğer 15 Doğu Avrupa ülkesine 713 milyon dolar askeri yardım yapacağını yazdı. 322 milyon doların Ukrayna için ayrıldığı kalan kısmın da NATO ülkeleri ve Ukrayna'ya askeri destek sunan diğer ülkeler arasında paylaştırılacağı belirtiliyor.

Ukrayna’nın ağır silah talebi Moskova’nın saldırılarını yoğunlaştırması üzerine artmıştı.

Dünyada en fazla silahı kimler alıyor, kimler satıyor? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Reuters / SSB, EC