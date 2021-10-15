Reuters: Türkiye Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında

Reuters'in haberine göre Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplara yönelik yeni bir askerî harekat hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Roma'da ekim ayı sonunda yapılacak G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği, görüşmelerden sonuç çıkmazsa harekatın başlatılacağı belirtildi.

İngiltere merkezli haber ajansı, haberini iki Türk yetkiliden aldığı bilgilere dayandırdı. Bir yetkili "Özellikle düzenli olarak bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rifat olmak üzere bu bölgelerin temizlenmesi gerekli" diye konuştu. Harekatın zamanı ve kapsamı konusunda henüz bir kesinlik bulunmuyor.

Reuters'e konuşan yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyon hazırlıklarını yaptığını söyleyerek "Bunun kararı alındı ve belli bazı ülkelerle gerekli olan koordinasyon gerçekleştirilecek. Konu, Rusya ve ABD ile müzakere edilecek" dedi. Yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da ekim ayı sonunda yapılacak G20 zirvesinde konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini belirtti.

"Diplomasiden sonuç çıkmazsa operasyon kaçınılmaz"

Reuters'e konuşan diğer bir Türk yetkili de YPG güçlerinin sınırdan en az 30 kilometre geri çekilmesi gerektiğini söyleyerek son saldırıların Rusya'nın İranlı unsurlarla birlikte tamamen kontrolü altında tuttuğu bölgeden geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuyu ele alacağını kaydeden yetkili "Diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve PYD bu bölgeleri terk etmezse bir operasyon kaçınılmaz gözüküyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre hafta başında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca PKK/YPG tarafından güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda iki özel harekat polisi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, bu saldırının "bardağı taşırdığını" belirterek, "En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın bu açıklaması Suriye'ye yönelik bir operasyon sinyali olarak değerlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Tabii destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor ve bunların verdiği her türlü destek silah mühimmat, bunlarla birlikte bunlar burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler tabi mücadelemizi veriyoruz" dedi.

"Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor" diyen Erdoğan "(Suriye'de) mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

DW, Reuters / EC, JD

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