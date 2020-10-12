 Reuters: Türkiye S-400′leri bugün test edecek | TÜRKİYE | DW | 16.10.2020

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TÜRKİYE

Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test edeceğini iddia etti.

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Türkiye'nin Sinop bölgesinde Navtex ve NOTAM mesajları yayımlamasının ardından bir hafta önce Karadeniz'e nakledilen Rus yapımı S-400 hava sisteminin bugün test edeceği öne sürüldü. Reuters'ın haberinde, yapılacak füze atışlarının Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Washington'la kriz yaşayan Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginliği daha da tırmandırabileceğine dikkat çekildi.

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Defense News’un haberine göre, Türkiye’yi Rus yapımı S-400 savunma sisteminden vazgeçirmek için ABD Kongresi’nin dört üyesi ABD’den Türkiye’ye silah satışına iki yıla yakındır engel oluyor.

Reuters’a konuşan bir Türk üst düzey yetkili, Ankara’nın koronavirüs salgını nedeniyle S-400’lerin aktivasyonunu ertelemek zorunda kaldığını kaydetti. Sistemin nisan ayında aktive edilmesi planlanıyordu.

Türkiye S-400 krizinde kritik eşiğe geldi. Türkiye’nin Rus S-400 sistemini bu ay aktif hale getirip getirmemesi, ABD ve NATO ile ilişkilerinin geleceğini belirleyebilir. Uzmanlar, DW Türkçe’ye değerlendirdi.

Türkiye’nin İdlib için yardım talebini değerlendiren ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, kapsamlı bir yardım için Rus yapımı S-400’lerin "Ankara’nın ortasından çıkartılmasının" şart olduğunu söyledi.

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze ataşı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Reuters'ın haberinde, NOTAM mesajında Sinop yakınlarındaki bir bölgenin atış için seçildiği ve deniz seviyesinden 200 bin fit yüksekliğe kadar da hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi. Haberde, atış için 16 Ekim'de altı saatlik bir süre belirlendiği ifade ediliyor.

Geçen hafta Rusya'dan satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.

ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.

Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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