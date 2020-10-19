 Reuters: Türkiye Morek′teki gözlem noktasından çekiliyor | DÜNYA | DW | 19.10.2020

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DÜNYA

Reuters: Türkiye Morek'teki gözlem noktasından çekiliyor

Reuters, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Morek'teki gözlem noktasından çekilmeye başladığını iddia etti.

Arşiv

Arşiv

Reuters'in bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye geçen yıl Suriye ordusunun kuşatması altında kalan İdlib bölgesindeki Morek kasabasında bulunan dokuzuncu gözlem noktasında konuşlu askerlerini geri çekmeye başladı. Haberde, Türkiye'nin başka noktalarda birliklerini güçlendirmeyi planladığına yer verildi.

Reuters'e bilgi veren Türkiye'ye yakın üst düzey Suriyeli bir muhalif, "Gözlem noktasının dağıtılmasına başlandı" ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki ayrı kaynak ise operasyonun pazartesi sabahı başladığını iddia etti. Reuters'e konuşan kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) şu aşamada başka bir gözlem noktasından asker tahliye etmeyi düşünmediğini belirtti.

Türk askeri yetkililer geçmişte gözlem noktalarından çekilmenin düşünülmediğini açıklamıştı. Ancak bölgedeki kaynaklara göre, gözlem noktasında kalmanın Türkiye için askeri açıdan bir değeri kalmadı.

Reuters'e konuşan kaynaklar çekilmenin birkaç gün sürebileceğini ve bu sürecin geçen mart ayında Rusya ile üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesin bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020'den itibaren durdurulmasında anlaşmıştı. İki ülke ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda da uzlaşmıştı.

İdlib bölgesindeki Morek kasabasında bulunan Türkiye'ye ait gözlem noktası geçen yıl Suriyeli güçlerin kuşatması altında kalmıştı. Morek'teki gözlem noktası, Astana süreci kapsamında "gerilimi düşürme bölgesi" olarak belirlenen İdlib'deki Türkiye'nin kontrolünde olan 12 gözlem noktasından dokuzuncusu.

Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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