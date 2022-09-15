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MİT Başkanı Hakan Fidan.Fotoğraf: A. Altan/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Reuters: Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla Şam’da görüştü

56 dakika önce

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın son haftalarda Şam’da Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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Reuters haber ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın son haftalarda Şam'ı ziyaret ederek, Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ajansın Türk ve yine bölge kaynaklarına dayandırdığı haberinde, iki istihbaratçının son haftalarda gerçekleştirdikleri çok sayıdaki görüşmenin sonuncusunun yine bu hafta Şam'da yapıldığı belirtildi.

Fidan-Memlük görüşmelerinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Rusya'nın arabuluculuğu sonucunda bu temasların yoğunlaştığı, Moskova'nın bu çabasının da Ukrayna savaşı nedeniyle giriştiği politika değişikliğini yansıttığı belirtiliyor.

Türkiye muhalifleri dahil etmek istiyor

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Rusya, Suriye ve Türkiye'nin sorunlarını aşmalarını, hem Türkiye hem Suriye'nin çıkarına olacak belirli anlaşmalara varmalarını istiyor" bilgisini aktardı.

Aynı yetkili, Türkiye'nin bu görüşmelere Suriyeli muhalifleri de dahi etmek istediğini, bunun bu aşamadaki en büyük güçlük olduğunu ifade etti.

Rusya, Beşar Esad yönetimini destekliyor ve 2015 yılından bu yana bu ülkede asker bulunduruyor. Haberde, Ankara-Şam arasındaki bir normalleşmenin, Suriye'deki savaşı yeniden şekillendirebilecek nitelikte olacağı belirtiliyor.

Reuters/ DA, EC

 

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