Reuters anketi: Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 78

Reuters haber ajansının gerçekleştirdiği bir anket, Türkiye'de enflasyonun Haziran ayında yüzde 78'in üzerine çıkmasının beklendiğini ortaya koydu. Ankete göre, yıl sonu beklentisiyse yüzde 69,5. Reuters anketi, çok sayıda ekonomistin enflasyon tahminleri alınarak hazırlandı.

Anket kapsamında Haziran ayı için öngörüde bulunan 12 ekonomistin yaptığı tahminlerin ortalaması yüzde 78,35 çıktı. Ajans, enflasyonun söz konusu orana çıkması hâlinde, yıllık enflasyonun yüzde 80,4 olduğu Eylül 1998'den beri kaydedilen en yüksek orana ulaşılacağını belirtti.

Reuters, ankete katılan ekonomistlerin Haziran enflasyonu için yaptıkları tahminlerin yüzde 72,30 ile yüzde 81,80 arasında değiştiğini bildirdi.

Aylık bazdaki tahmin yüzde 5,38

Dokuz ekonomistin Haziran'da aylık bazdaki enflasyon için yaptığı tahminlerin ortalaması ise yüzde 5,38 oldu. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 arasında değişti.

Anket kapsamında 18 ekonomist de yıl sonu enflasyonuyla ilgili tahminde bulundu. Bu tahminlerin ortalaması 69,5 çıkarken en düşük tahminin yüzde 60,33, en yükseğinin yüzde 120 olduğu açıklandı.

Reuters'ın Mayıs ayında yaptığı ankette, yıl sonu tahminlerinin ortalaması yüzde 63,5 çıkmıştı.

TÜİK verileri

Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) Mayıs'ta tüketici fiyatlarının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 arttığını açıklamıştı.

Ancak bağımsız ekonomistler, gerçek enflasyon oranının bu sayının iki katından fazla olduğunu savunuyor. Türkiye'de yapılan kamuoyu anketlerine göre, halk da enflasyonun resmi verilerde belirtilenden daha yüksek olduğu inancında.

Merkez Bankası, geçen Nisan ayında, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltmişti.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ise dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah 2023'ün Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız" dedi.

TÜİK, Haziran ayının enflasyon verilerini 4 Temmuz'da açıklayacak.

DW,rtr/CÖ,JD