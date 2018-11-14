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Renminbi (Yuan)

Konu

Renminbi (Yuan), Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. İşareti "¥"dir.

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Güncel Konular

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'Pokemon tutkunu dede'

'Pokemon tutkunu dede'

Tayvanlı Pokemon tutkunu dede 15 akıllı telefonla bütün gece bisikletiyle Pokemonları yakalamaya çalışıyor.
14 Kasım 201801:09 dak.
Screenshot Handelskrieg - Trump und die Welt

Çin ticari savaşa hazırlanıyor

Çin ticari savaşa hazırlanıyor

Çin yönetimi, ABD'nin ithal ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama kararına sessiz kalınmayacağını belirtti.
Ekonomi4 Temmuz 2018

Çin borsası durdu

Çin borsası durdu

Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümenin yavaşlaması üzerine para birimi Yuan'ın referans kuruna müdahale etti.
7 Ocak 2016

Renminbi rezerv para olmaya yaklaşıyor

Renminbi rezerv para olmaya yaklaşıyor

Çin yönetimi Renminbi’yi de dünyanın önemli paraları arasına yerleştirmeye çalışıyor.
23 Kasım 2015
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Renminbi dünya parası olma yolunda

Renminbi dünya parası olma yolunda

Çin yönetimi küçük adımlarla Renminbi’yi dünyanın önemli paraları arasına yerleştirmeye çalışıyor. Bir yıldır Frankfurt’ta ticari işlemlerin Çin parasıyla yapılabildiği bir banka faaliyet gösteriyor. Euro Bölgesi’nin ilk kliring bankası şirketlere zaman ve masraftan tasarruf etme imkanı sağlıyor. Amaç, ticareti arttırmak. Renminbi hesabı açan şirketlerin sayısı 1 000’i aşıyor.
Ekonomi19 Kasım 201501:29 dak.
China wertet Yuan erneut ab

Çin'in iddialı Yuan planı

Çin'in iddialı Yuan planı

Yuan'ı uluslararası para birimi yapmak için start verildi.
10 Kasım 2015
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