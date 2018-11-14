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Renminbi (Yuan)
Konu
Renminbi (Yuan), Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. İşareti "¥"dir.
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Güncel Konular
'Pokemon tutkunu dede'
'Pokemon tutkunu dede'
Tayvanlı Pokemon tutkunu dede 15 akıllı telefonla bütün gece bisikletiyle Pokemonları yakalamaya çalışıyor.
14.11.2018
14 Kasım 2018
01:09 dak.
Çin ticari savaşa hazırlanıyor
Çin ticari savaşa hazırlanıyor
Çin yönetimi, ABD'nin ithal ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama kararına sessiz kalınmayacağını belirtti.
Ekonomi
04.07.2018
4 Temmuz 2018
Çin borsası durdu
Çin borsası durdu
Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümenin yavaşlaması üzerine para birimi Yuan'ın referans kuruna müdahale etti.
07.01.2016
7 Ocak 2016
Renminbi rezerv para olmaya yaklaşıyor
Renminbi rezerv para olmaya yaklaşıyor
Çin yönetimi Renminbi’yi de dünyanın önemli paraları arasına yerleştirmeye çalışıyor.
23.11.2015
23 Kasım 2015
Renminbi dünya parası olma yolunda
Renminbi dünya parası olma yolunda
Çin yönetimi küçük adımlarla Renminbi’yi dünyanın önemli paraları arasına yerleştirmeye çalışıyor. Bir yıldır Frankfurt’ta ticari işlemlerin Çin parasıyla yapılabildiği bir banka faaliyet gösteriyor. Euro Bölgesi’nin ilk kliring bankası şirketlere zaman ve masraftan tasarruf etme imkanı sağlıyor. Amaç, ticareti arttırmak. Renminbi hesabı açan şirketlerin sayısı 1 000’i aşıyor.
Ekonomi
19.11.2015
19 Kasım 2015
01:29 dak.
Çin'in iddialı Yuan planı
Çin'in iddialı Yuan planı
Yuan'ı uluslararası para birimi yapmak için start verildi.
10.11.2015
10 Kasım 2015
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