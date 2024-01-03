Reisi'nin Ankara ziyareti saldırı sonrası ertelendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret Kirman kentine düzenlenen saldırı nedeniyle iptal oldu. ABD ise saldırı ile ilgili suçlamaları "gülünç" olarak nitelendirdi.

İran resmi haber ajansı İRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin perşembe günü Ankara'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin Kirman kentinde en az 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Bürosu Siyasi Yardımcısı Muhammed Cemşidi, İRNA'ya yaptığı açıklamada "Reisi'nin Kirman'daki terörist saldırılar nedeniyle Ankara ziyaretini iptal ettiğini, ancak ziyaretin daha sonra uygun bir zamanda gerçekleşeceğini" söyledi.

Kirman'daki saldırının ardından Fotoğraf: tasnim

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da ziyaretin ertelendiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiği" belirtildi.

Erdoğan'ın sivilleri hedef alan saldırıyı kınadığı kaydedilen açıklamada, Erdoğan'ın "Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söylediği ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni ettiği" de vurgulandı.

Görüşmede, Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesinin kararlaştırıldığı da bildirildi.

Daha önceki ziyareti de ertelenmişti

Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırısının ardından Ortadoğu'da giderek tırmanan tansiyon nedeniyle bölge ülkeleri arasındaki istişareler artmış ve Reisi'nin Kasım ayı sonlarında Türkiye'ye gelmesi planlanmıştı. Ancak Reisi'nin 28-29 Kasım tarihleri için planlanan ziyareti ertelenmişti.

Bu ertelemede Türkiye'nin İsrail ile süren ticari ilişkilerinin rol oynadığına yönelik bazı iddialar öne sürülmüş, ancak yetkililer arada bir sorun olmadığını ve ziyaretin ileri bir tarihte gerçekleşeceğini kaydetmişti. O dönemde ertelenen ziyaret ve iki ülke arasındaki üst düzey görüşmeler Ocak ayının ilk haftasına alınmıştı.

ABD suçlamaları geri çevirdi

Bu arada ziyaretin ikinci kez ertelenmesine yol açan İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da art arda meydana gelen iki patlamada en az 103 kişi hayatını kaybederken, 150'den fazla kişi de yaralandı. İranlılar, patlamanın ABD ya da İsrail kaynaklı bir saldırı olduğunu iddia ediyor.

Kirman'daki saldırının ardından Fotoğraf: Tasnim News Agency/AP/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise saldırının arkasında ABD ve İsrail olduğunu yönündeki suçlamaları reddetti. Miller, "ABD hiçbir şekilde olaya müdahil olmamıştır ve aksi yöndeki her türlü iddia gülünçtür. İsrail'in bu patlamaya karıştığına inanmak için de hiçbir nedenimiz yok" dedi.

AFP,Reuters/DW,GS,HS

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