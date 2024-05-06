Refah’a operasyon hazırlığı: Sivillerin tahliyesi başladı

İsrail-Hamas görüşmeleri bir kez daha çıkmaza girdi. Savunma Bakanı Gallant’ın operasyon sinyalinin ardından ordu “sınırlı bir operasyon için” sivillerin Refah’tan tahliyesine başladı.

İsrail ve Hamas arasında devam eden rehine takası görüşmelerinin çıkmaza girdiği yönündeki ilk işaretlerin ardından İsrail ordusu Refah’a kara operasyonu için adım attı.

Sabah erken saatlerde İsrail ordu radyosu, Refah kentinin doğusundaki sivillerden geçici olarak “genişletilmiş güvenli bölgeye” gitmelerinin istendiğini bildirdi. Yedi aydır devam eden savaşta yerlerinden edilen yaklaşık bir buçuk milyon Filistinli Refah’a sığınmış durumda.

İsrail basınına göre ordu, broşürler ve telefon mesajları ile sivilleri tahliye sürecine dair bilgilendirdi. Bölgedekiler, Han Yunus ve El Mevasi civarındaki çadır kentlere yönlendirilirken İsrail ordusu “genişletilmiş güvenli bölge” diye adlandırdığı bölgeyi gösteren haritalar da paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Refah'a operasyonun kapsamının sınırlı olacağı vurgulandı. Ordu sözcüsü, Refah'ın doğusundan yaklaşık 100 bin sivilin tahliye edilmesinin planlandığını kaydetti.

ABD’li bakan ile görüşme

Beklenen kara operasyonu öncesi gerçekleşen tahliye, dün 3 İsrail askerinin öldürülmesini izledi.

Hamas’ın bir kontrol noktasına düzenlediği ve 3 İsrail askerinin öldüğü saldırıdan hemen sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Refah operasyonunun başlayacağının sinyalini vermişti. Hamas’ın ateşkes görüşmelerini ciddiye almadığını söyleyen Gallant, "Refah ve Gazze’nin diğer yerlerine güçlü bir operasyon çok yakın” ifadelerini kullanmıştı.

Refah’ın tahliyesinden önce Gallant, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile de bir görüşme yaptı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon görüşmede Refah operasyonunun da ele alındığını açıkladı. Daha önce Washington, sivillerin tahliyesine dair “anlamlı ve uygulanabilir bir plan görmeden” Refah operasyonuna izin vermeyeceklerini ısrarla vurgulamıştı. Bu vurgu, iki bakanın dünkü görüşmesi sonrası Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada da aynen tekrar etti.

Netanyahu "devam” dedi

Mısır sınırındaki Refah, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun karadan müdahale etmediği son büyük yerleşim yeri konumunda. İsrail, Hamas militanlarının Refah’a saklandıklarını savunuyor.

Sivillerin tahliyesiyle birlikte kapsamlı bir operasyon beklentisi arttı. Dün ateşkes müzakerelerine dair açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas’ın taleplerini kabul etmenin yenilgi anlamına geleceğini söylemiş, savaşın bitirilmesi yönündeki baskılara rağmen operasyonları sürdüreceklerini ilan etmişti.

Hamas, bir uzlaşı için İsrail askerinin bölgeden çekilmesini şart koşuyor. Tarafların masadan kalkmasının ardından Hamas lideri İsmail Haniye’den “anlaşmaya istekli oldukları ancak İsrail yönetiminin görüşmeleri sabote ettiği” açıklaması gelmişti.

AFP/MK,BK

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