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Türkiye'de ele geçirilen eroin miktarı rekor düzeye ulaştı

48 dakika önce

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlem Merkezi'nin güncel raporu, Avrupa için karanlık bir tablo ortaya koydu. Raporda Türkiye'de ele geçirilen eroin miktarının 22 tonu aştığı belirtildi.

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Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlem Merkezi'nin raporunda Türkiye'de ele geçirilen eroin miktarının rekor düzeye ulaştığı belirtildi. Fotoğraf: Esben Hansen/PantherMedia/IMAGO

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlem Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan 2023 tarihli uyuşturucu raporu, alarm verici veriler ortaya koydu. Avrupa'da eroin sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, 2021'de Avrupa Birliği (AB) üyelerinde ele geçirilen eroin miktarının 9 ton 500 kilogramla iki katından fazla artış gösterdiği, Türkiye'de ise 22 ton 20 kilogramla rekor bir miktarı bulduğu belirtildi.

En fazla ölüm Almanya'da

Lizbon merkezli kurumun raporuna göre, yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı Avrupa'da en fazla Almanya'da can aldı. 2021 verilerine göre, ülkede uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 826'ya çıktı. Bu rakamın 2020'ye göre 245 daha fazla ölüm anlamına geldiği belirtildi. Almanya'yı 774 ölümle İspanya takip ederken, üçüncü sırada 450 kişinin hayatını kaybettiği İsveç, dördüncü sırada da 417 uyuşturucu kaynaklı ölümün yaşandığı Fransa yer aldı.

Raporda metodolojik farklılıkların aşırı doza ilişkin verilerde ülkeler arası kıyaslamalarda dikkate alınması gerektiği notu düşüldü.

Rapora göre, 2021'de 27 AB ülkesinde yasa dışı uyuşturucu kullanımında aşırı doza bağlı toplam 6 bin 166 ölüm vakası kayıtlara geçti. Bu oranın 2020'ye göre günlük yaklaşık yüzde 17'lik artışa denk geldiğine dikkat çekildi.

DW,dpa/SÖ,TY

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