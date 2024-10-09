Rapor: Gazze'de 51 bin çocuk ebeveynsiz kalmış olabilir

IRC Gazze'de 51 bin çocuğun ebeveynlerini kaybetmiş olabileceğini tahmin etti. Çocuklar uzun dönemli psikolojik problemler, sömürü ve çocuk işçiliği gibi olumsuzluklara karşı korumasız kaldı.

ABD merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) raporuna göre Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden ayrı düştü. Ancak IRC tahminine göre bu sayı gerçekte bunun üç katı, yani 51 bin olabilir.

Raporda İsrail'in sürekli tekrarlayan yeni tahliye emirleri, tutuklamalar ve saldırıları sonucu son birkaç ayda daha fazla çocuğun ailelerinden ayrıldığı kaydedildi. Bazı kayıp çocukların hastanelerde tek başlarına bulunduğu; birçoğunun çocuk işçiliği veya uzun dönemli zihin sağlığı problemleri gibi olumsuzluklardan muzdarip olduğu aktarıldı.

Gazze'deki IRC ekipleri giderek daha fazla sayıda beş yaş altı çocuğun açlık çektiğini de tespit etti. Raporda, "Bir çocuk açlığa rağmen hayatta kalsa bile bunun uzun dönemli etkilerini taşır. Açlık, fiziksel ve zihinsel gelişimi olumsuz etkiler, bireyler yaşıtlarının gerisinde kalır. Açlık yaşayan çocukların yaygın hastalıklar yüzünden ölme ihtimali 11 kat daha yüksektir" ifadeleri yer aldı.

Raporda savaştan önce bile Gazze'de yaklaşık 500 bin çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu ancak şimdi başta güvenlik yoksunluğu olmak üzere yaşanan travmaların uzun dönemli zihinsel problemleri kötüleştirdiği belirtildi. Savaş yüzünden okuldan bir yıldır uzak kalmanın da çocukların gelişimini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Gazze'de can kaybı 42 bini aştı

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de öldürülenlerin sayısı ise 41 bini geçti. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten beri 42 bin 10 Filistinlinin öldüğünü, 97 bin 720 kişinin de yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletlere göre hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklar.

İsrail ordusu hafta başında yaptığı açıklamada Gazze'de öldürülenlerin 17 bininin Hamas militanı olduğunu öne sürmüştü.

dpa,DW / MUK,JD

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