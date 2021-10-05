Rapor: Fransa Katolik Kilisesi’nde 216 bin çocuk istismara uğradı

Fransa'daki Katolik Kilisesi de diğer ülkelerde olduğu gibi kurum içinde meydana gelen cinsel istismar vakalarıyla yüzleşiyor.

Bağımsız bir kuruluş olan Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından raporunu açıkladı.

Jean-Marc Sauve

Sauve, Katolik Kilisesi mezhebine bağlı kiliseler ve onlara bağlı kuruluşlarda 1950'den bu yana tahmini olarak 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini kaydederek, 2 bin 500 sayfalık rapordaki verilerin bilimsel araştırmalara dayandığını belirtti. Meslekten olmayan kişiler tarafından yapılan istismar vakaları da dahil edildiğinde vakaların sayısının 330 bine yükselebileceği kaydedildi.

Söz konusu mağdurların yüzde 80'inin 10 ile 13 yaş arası erkek çocukları olduğunu söyleyen Sauve, "neticelerin çok ciddi" olduğunu belirterek mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın duygusal ve cinsel hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardığını kaydetti.

Sauve cinsel istismarda bulunan 3 bin civarındaki kişinin üçte ikisinin rahip olduğunu ve bu süreçte kilisede çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

"Kilise kayıtsız kaldı"

En fazla cemaate sahip Hristiyan mezhebi olan Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırdı.

2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki gösteren Sauve, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığına dikkat çekti.

Rapor Fransa'da 20 yıl boyunca çocuklara cinsel tacizde bulunmakla suçlanan eski papaz Bernard Preynat hakkındaki davanın ardından geldi. Dava Fransız Katolik Kilisesi'ni sarsmıştı. Preynat 1971-1991 yılları arasında erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmiş, beş yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Rtrs, dpa /SSB, TY

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