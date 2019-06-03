 Rapor: Almanya travma tedavisinde yetersiz | ALMANYA | DW | 12.11.2019

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ALMANYA

Rapor: Almanya travma tedavisinde yetersiz

Almanya'da binlerce sığınmacı karşı karşıya kaldıkları travma deneyimleri için tedavi imkanı bulamıyor. Bu konuda yayınlanan son bir rapora göre her yıl terapi görmesi gereken binlerce trvama mağduru geri çevriliyor.

ARŞİV

ARŞİV

Almanya sığınmacı travma mağdurlarının psiko-sosyal tedavilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Ülkede binlerce sığınmacı karşı karşıya kaldıkları travma deneyimleri için herhangi bir tedavi imkanı bulamıyor. Almanya çapında faaliyet gösteren; mülteci ve işkence mağdurlarına pisiko-sosyal yardım merkezlerinin çatı örgütü BAfF'ın yayınladığı raporda, 2013 yılından bu yana her yıl terapi görmesi gereken binlerce travma mağdurunun imkan yetersizliği nedeniyle geri çevrildiği belirtildi. 

Alman Funke yayın grubunda yer alan habere göre, sadece 2017 yılında BAfF'e yardım talebinde bulunan en az 7 bin 212 sığınmacı geri çevrildi. Rapora göre bir önceki yıl reddedilen vakaların sayısı daha da fazlaydı. 2016'da 10 bin 360 kişi tedaviye başlayamadı.

"Sayı çok daha fazla"

Yardım örgütleri açıklanan rakamların sadece kayıt altına alınabilen vakalar olduğunu, herhangi bir psikolojik tedavi alamayan sığınmacıların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu..

Mültecilere ve işkence mağdurlarına yardım merkezlerinin çatı örgütü BAfF raporunda, Almanya genelinde 37 ayrı merkezde 2017 yılından beri 21 bin 418 sığınmacının tedavi desteği aldığı belirtildi. Raporda sayının hali hazırda yeterli olmamasına rağmen bu sayının beş yıl öncesine göre iki katına çıkmış olduğu kaydedildi.

AFP, KNA / MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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