Rapor: Almanya nitelikli iş gücü açığıyla karşı karşıya kalabilir

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) raporuna göre, Avrupa'nın kilit ekonomisi olan Almanya birkaç yıl içinde nitelikli iş gücü açığıyla karşılaşabilir. Raporda en kötü senaryoya göre, işverenlerin 2040 yılına kadar her sekiz uzman iş gücünden birini kaybedebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Raporda, Almanya'da 1940'ların ikinci yarısından 1960'ların ikinci yarısına kadar doğanları kapsayan ve "baby boomer” olarak bilinen kuşağın emekliye ayrılmasının ardından üç senaryonun mümkün olduğu belirtildi. İlk senaryoya göre, 2040 yılında istihdam piyasasında aktif 20-69 yaş aralığındaki uzman iş gücünün sayısının sabit kalacağı ve yaklaşık 35 milyon 200 bin olacağı belirtildi. Bir diğer senaryoda ilk senaryoya göre 3 milyon 100 bin daha az nitelikli iş gücü olabileceği tahmini yapılırken, Almanya'nın yeterince göç almaması ve iş piyasasına katılımın düşük kalması halinde uzman iş gücü sayısının 4 milyon 200 bine gerileyebileceği kaydedildi.

Çözüm önerileri

Raporu hazırlayan Wido Geis-Thöne, gerekli nitelikli iş gücü sayısına ulaşmanın göçe ilişkin yasal düzenlemelerde gösterilecek belirli ilerlemeler ve halihazırda 67 olan emekilik yaşının artırılması ile mümkün olabileceğine işaret etti. Yurt dışından gelen ve farklı bir eğitim alan genç iş gücünün de Alman standartlarına göre eğitilmesi gerektiğini belirten Geis-Thöne, bunun için henüz gerekli yasal düzenlemelerin bulunmadığına dikkat çekti.

Raporda, giderek daha fazla genç insanın akademik kariyer yolundan gitmeyi tercih ettiğine de dikkat çekiliyor. Buna göre, üniversite eğitimi alanların sayısının son 40 yılda yüzde 20'nin altında olan oranının 2019 itibarıyla yüzde 56,2'ye kadar yükseldiği belirtiliyor. Buna karşılık mesleki eğitim alanların oranının ise yaklaşık yüzde 55 iken yüzde 40'lara kadar düştüğü görülüyor. Geis-Thöne'ye göre, bu Alman ekonomisinin nitelikli iş gücündeki düşüşün yanı sıra yapısal bir değişikliği de hesaba katılması gerektiği anlamına geliyor. Geis-Thöne, önümüzdeki 20 yıl içinde bu eğilimin tüm senaryoları etkileyeceğine dikkat çekti.

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