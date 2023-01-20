Ramstein'dan Leopard tankları konusunda uzlaşma çıkmadı

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 8'inci toplantısı ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapıldı. Yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarını bir araya getiren ve beş saat süren toplantı sonrasında toplantıya ev sahipliği yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın savunması için düzenlenen toplantıda koordinasyonun daha da güçlendirildiğini belirten Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun hız kesmeyeceğini ve çabalarını daha da yoğunlaştıracağını söyledi. Ukrayna'nın bahar aylarında işgalci Rus birliklerine karşı taarruz hazırlığında olduğunu ifade eden Austin, o döneme kadar doğru askeri kabiliyetlerin bir araya getirilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya taarruzu erteleme çağrısı

Reuters'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer de Washington'un şu anda tüm silahlar sevk edilene ve Ukrayna askerleri gerekli eğitimleri alana dek Kiev'den Rus güçlerine karşı taarruz başlatmamasını istediğini söyledi. Ajansa konuşan yetkili, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankı göndermeme kararına da bağlı olduğunu ifade etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Leopard tanklarının sevkiyatına yeşil ışık yakmak için ABD'nin de ülkeye Abrans tankları göndermesi koşulunu öne sürdüğü yönünde haberler medyaya yansımıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley de Ramstein'daki basın toplantısında Ukrayna güçlerinin Rus birliklerini işgal ettikleri tüm Ukrayna topraklarından çıkartabileceğine inanmadığını söyledi. Milley "Askeri bir açıdan bakıldığında, bu yıl içinde Rus güçlerini Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan toprakların her bir santimetresinden çıkarmanın çok çok zor olduğu görüşündeyim" dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin Fotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

Pistorius: Leopard 2 göndermemek için iyi nedenler de var

Ramstein'da yanıtı merakla beklenen temel soru, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesine yeşil ışık yakıp yakmayacağıydı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius konuyla ilgili açıklamasında "Sevkiyatlar için iyi nedenler olduğu gibi göndermemek için de iyi nedenler bulunuyor, yaklaşık bir yıldır süren bir savaşta bütün bir duruma bakarak, lehte ve aleyhte nedenlerin çok dikkatli bir biçimde tartılması gerekiyor" dedi.

Pistorius Almanya'nın tank gönderilmesini tek taraflı olarak engellediği iddialarını reddederek müttefikler arasında ortak bir konsensüse varılması halinde Alman hükümetinin sevkiyatlar konusunda hızlı hareket edeceğini söyledi. Alman Savunma Bakanı, "Sıkı bir koalisyon olduğu ve Almanya'nın onların yoluna çıktığı yönünde bir izlenim ara sıra ortaya çıkıyor, bu izlenim yanlıştır" diye konuştu. Ramstein'daki toplantı öncesinde Polonya ve Finlandiya Berlin'in izin vermesi halinde ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk edeceklerini açıklamıştı.

Austin'den "Tanklar o kadar da önemli değil" mesajı

ABD Savunma Bakanı Austin, basın toplantısında bir gazetecinin "Almanya'nın Avrupa'da yeterince liderlik gösterip göstermediği" yönündeki sorusuna "Evet, ama hepimiz aslında daha fazlasını yapabiliriz" yanıtı verdi ve Almanya'nın Ukrayna'ya şimdiye kadar verdiği savunma desteğini övdü. Austin, Almanya için "Güvenilir bir müttefik, uzun zamandır da bu böyle ve güvenilir bir müttefik olmayı da sürdüreceklerine gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tank gönderilip gönderilmemesinin o kadar da önemli olmadığını belirten Austin, Ukrayna'ya Stryker ve Bradley tipi zırhlı savaş araçlarının gönderildiğine ve bunun Kiev'e savaşta yeni askeri yetenekler kazandırdığına dikkat çekti. Austin "Konu tek bir platformla ilgili değil" diye konuştu.

Stoltenberg: Leopard'lar konusunda müzakereler sürecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Leopard 2 tanklarının sevkiyatı ile ilgili müzakerelerin süreceğini belirtti.

Almanya'nın Ukrayna'ya en çok askeri destekte bulunan ülkeler arasında olduğunu belirten Stoltenberg, "Top, cephane, hava savunma sistemleri ve şimdi de Marder tipi piyade saldırı araçları. Almanya Ukrayna'yı destekleme konusunda çok sayıda alanda öncülük ediyor" diye konuştu.

Reuters, dpa / EC, BK