 ″Putin′in yanında olanlar hayal kırıklığına hazır olmalı″ | BASIN | DW | 22.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

BASIN

"Putin'in yanında olanlar hayal kırıklığına hazır olmalı"

Alman gazetelerinde Soçi’de gerçekleşecek olan Putin-Erdoğan buluşmasına ilişkin yorumlar ön planda. Gazetelerde Rusya’nın Suriye’deki gücüne işaret ediliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Mitteldeutsche Zeitung’da yer alan yorumda, Putin’in Suriye’de istikrarı sağlarken Türkiye’de istikrarsızlık tohumları ektiği savunuluyor:

"Putin, Esad'ın hakimiyetini sağlam bir istikrara kavuşturmakla Amerikan rejiminin değişim politikasına karşı başarılı bir savunma oluşturduğunu kanıtlıyor, ama aynı zamanda kalıcı bir istikrar Kremlin şefi için kendi ülkesi içinde de kâr anlamına geliyor. Yoksa Putin her zaman yaptığı gibi başka bir yerde boşuna istikrarsızlık tohumları ekmezdi. Suriye’de barışın sağlanması Putin'e, Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştırmak ve NATO içinde de bölünmeyi daha da derinleştirmek fırsatı veriyor. Çünkü Moskova’daki barış kurucunun yanında yer alanlar, her türlü hayal kırıklığına karşı hazırlıklı olmalı.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung da Putin’in dünya siyasetinde gücünün arttığına işaret ediyor:

“Hiçbir şey Putin’e, Batı’nın 2016’da kendine attığı dayak sonucu oluşan, bugüne kadar da her gün irinle dolan ve ateşe yol açan iki yara kadar yardımcı olamaz: Trump ve Brexit. Batılı güçler ABD ve İngiltere üç yıldan beri entelektüel açıdan kendi kendini imha etme yolunda olmasaydı, Putin bugün zekasıyla daha etkili olurdu. Fakat elbette ki her şey göreceli, dünya siyasetinde de.“

Rhein-Zeitung’da da Erdoğan’ın Avrupalılarla ilişkisine değiniliyor ve Türkiye üzerindeki baskının artırılması isteniyor:

“Erdoğan şu anda yeni bir mülteci dalgası üretme hazırlığında. Şimdiye kadar Kürtlerin kontrol ettiği bölgelerde kendilerini koruma altına alan Kürtler ve diğer ayrılıkçı Suriyelileler nereye gidecek? Birçoğu büyük olasılıkla Avrupa’ya doğru tehlikeli olan yolu seçecek. Erdoğan dolayısıyla Avrupalıların sorununu çözmüyor, Avrupalılar için yenilerini yaratıyor. Avrupa, Erdoğan’a gücünü toplayarak ayağa kalkmalı ve Erdoğan’a sınırlarını göstermeli. Erdoğan’ın Avrupa ile diyalogta anladığı dil, ekonomi. Ekonomik ilişkilerdeki bir durgunluk, Erdoğan’ın gücünü tehlikeye atacaktır.”

Leipziger Volkszeitung’da da Erdoğan’ın Putin karşısındaki pozisyonuna işaret ediliyor:

“Erdoğan, haftalardan beri Batı dünyasıyla alay etmekten ve küçümsekten başka birşey yapmıyordu. ABD Başkanı’nın ‘Budala olma, Kürtlere iyi davran‘ dediği mektubu çöpe attı, Alman Dışişleri Bakanı’nı da ‘acemi' diyerek fırçaladı. Ancak şimdi ciddileşiyor ve bugün kendini daha da kontrol altında tutacak. Çünkü bugün Soçi’de Putin’in misafiri. Rus Devlet Başkanı hakkında hiç kimse şaka yapmaz, Erdoğan da buna dahil. Rusya, şu anda Suriye’de sadece hava sahasını kontrol etmiyor, Putin’in birlikleri aynı zamanda Suriye topraklarında düzeni sağlayan yegane güç.”

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan ve Putin'in kritik Suriye zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Barış Pınarı Harekâtı"nı görüşmek üzere Soçi'de bir araya geliyor. Türkiye ile ABD'nin uzlaşısı ile başlayan 120 saatlik çatışmasızlık ise bu gece sona eriyor. (22.10.2019)  

Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa harekata devam edeceğiz

Erdoğan Suriye'deki durumla ilgili olarak salı günü Soçi'de Rus lider Putin ile görüşeceğini hatırlattı. Erdoğan bir uzlaşma ihtimali için "Olursa olur. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi. (19.10.2019)  

Dikkatler Soçi’ye çevrildi

ABD-Türkiye anlaşmasının ardından gözler Erdoğan’ın Putin ile Soçi buluşmasına çevrildi. Adana Mutabakatı’nın masaya yatırılacağı bu müzakereler Ortadoğu’da yeni bir dönemin sayfasını aralayabilir. (19.10.2019)  

Benzer içerik

PK Erdogan und Putin

Erdoğan ve Putin'in kritik Suriye zirvesi 22.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Barış Pınarı Harekâtı"nı görüşmek üzere Soçi'de bir araya geliyor. Türkiye ile ABD'nin uzlaşısı ile başlayan 120 saatlik çatışmasızlık ise bu gece sona eriyor.

Russische und syrische Nationalflaggen auf Militärfahrzeugen in der Nähe von Manbij Russische und syrische Nationalflaggen auf Militärfahrzeugen in der Nähe von Manbij

Yorum: Türkiye artık Rusya ile Esad’dan ricacı 21.10.2019

Suriye sınırında koridor oluşturmak isteyen Türkiye, Kobani ve Menbiç ile ilgili taleplerini Rusya’ya iletecek. DW Türkçe'ye yazan Banu Güven'e göre, Türkiye’nin muhatabı artık ABD değil, Esad ile Rusya.

Russland Putin Fernsehsendung Direkter Draht

Putin: IŞİD'liler askeri harekât sırasında kaçabilir 11.10.2019

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekâtı nedeniyle şimdiye kadar Kürtlerin denetiminde olan IŞİD savaşçılarının kaçma riskinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İngiliz parlamentosunda Brexit oylaması yine ertelendi

"Brexit hikayesinde ayrılık yıldız falına kaldı"

Alman gazetelerinin başlıca gündemi, İngiliz parlamentosunda ertelenen Brexit anlaşması. Gazetelerde sürecin nasıl gelişeceğine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  