Putin'in başbakanı: Yeniden atanan Mişustin kimdir?

İktidarda beşinci dönemine giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinesini şekillendirmeye başladı. Yönetimde kapsamlı değişikliğe gitmesi beklenmeyen Putin ilk olarak Başbakan Mihail Mişustin'i aynı göreve tekrar atadı.

58 yaşındaki Başbakan'ın mecliste yapılacak sembolik bir oylama sonrası resmen ikinci dönemine başlaması bekleniyor.

Yeniden atanan Mişustin, ekonominin göreceli sağlamlığındaki rolü ve siyasi hırstan yoksun tavrıyla Putin'in takdirini kazandı.

Mişustin, 2020'de ilk kez başbakan olarak atanmadan önce Rus vergi dairesinin başındaydı. Yönetimdeki pek çok aktörün aksine güvenlik bürokrasisinden gelmiyor, geçmişte Putin'in yakın çevresinde de bulunmuyordu.

Ekonomiyi ayakta tuttu

Düşük profilli bir isim olan ve gazetecilerle nadiren konuşan Mişustin, Batı yaptırımlarına rağmen Rus ekonomisini ayakta tutmayı başardı.

Önceki döneminin ilk yarısı COVID-19 salgını, kalanı ise Ukrayna savaşı ile geçen Mişustin, çözmesi gereken ciddi finansal ve lojistik sorunlarla yüzleşti.

Rusya Başbakanı Nisan 2024'te açıkladığı yıllık raporunda, ülke ekonomisinin "oldukça zorlu" koşullarla karşı karşıya olduğunu, ancak yaptırımlara ayak uydurmada başarılı olduklarını söylemişti. Ekim ayında yaptığı bir konuşmada ise, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 "dost" ülkeden Rusya'ya yatırımları kolaylaştıracak formüller üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Adı yaptırım listesinde

Mişustin, savaşın başlamasının ardından Batılı ülkelerin yaptırım listesine eklediği isimlerden biri.

Halihazırda yerel idareler ve sanayicilerden orduya gerekli kaynak ve malzeme tedarikini kolaylaştırmak için kurulan Koordinasyon Konseyi'nin de başında.

Putin'in kabinenin kalanı için de kadro değişikliğine gitmeyerek istikrar ve ekibinden memnun olduğu mesajı vereceği değerlendiriliyor.

20 yıldır Dışişleri Bakanlığı yapan Sergey Lavrov'un koltuğunu koruması beklenirken, yeniden atanıp atanmayacağı en merak edilen isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Bakan Şoygu, Ukrayna savaşındaki kayıplar yüzünden Rusya içinde uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Yine de görevini sürdüreceği değerlendiriliyor.

Reuters,AP/MUK,EC