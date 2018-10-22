Putin'den yeni bir silahlanma yarışına karşı uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilmeyi planladığını açıklayan ABD'yi "yeni bir silahlanma yarışı" konusunda uyardı. Putin, bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bu antlaşmadan gerçekten çekilmesi ve yeni START antlaşmasının süresinin uzatılmasını reddetmesi halinde, "çok tehlikeli bir duruma" neden olacağını belirtti. Rus lider, bu durumda "silahlanma yarışından başka çare kalmayacağını" vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi durumunda, Rusya'nın da hızla ve etkin bir şekilde gereken yanıtı vereceğini ifade etti. Putin, "Eğer ABD INF'den çekilirse, en önemli soru mevcut yeni füzeler ile ne yapacakları olacak. Eğer bu füzeleri Avrupa'ya getirirlerse, kuşkusuz biz de aynı şekilde yanıt vereceğiz" şeklinde konuştu. Putin, ABD'nin orta menzilli füzelerinin Avrupa'da konuşlandırılması halinde de, Rusya'nın bu füzelere ev sahipliği yapan ülkeleri hedef almak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

Putin, ABD'nin Rusya'nın bu antlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddialarını da reddederek, antlaşmayı ihlal edenin ABD olduğunu savundu. Rusya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapmayı planladığı toplantıda bu konunun ayrıntılarını tartışmayı umduğunu söyledi.

Trump antlaşmadan çekileceklerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmek istediklerini duyurmuştu. Trump, Rusya'nın yeni füze sistemi ile 2014 yılından beri antlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

ABD ile eski Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında imzalanan antlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılan nükleer başlıklı seyir füzelerinin alımını, üretimini ve test edilmesini yasaklıyor. Putin'in işaret ettiği nükleer silahların karşılıklı olarak azaltılmasını öngören yeni START antlaşmasının süresi ise 2021 yılında doluyor.

NATO'dan ABD'ye destek

INF konusunda ABD ve Rusya arasında hafta sonunda beri yaşanan tartışmalara ilişkin olarak bugün ilk kez NATO'dan da açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, ABD'ye destek verdi. Bütün müttefiklerin görüşüne göre ABD'nin antlaşmanın şartlarına uyduğunu belirten Stoltenberg ancak sorunun Rusya olduğunu söyledi. Stoltenberg "Rusya SSC-8 tipi yeni füzeler geliştirdiğini ve konuşlandırdığını kabul etti" dedi. Moskova'nın bu antlaşmayı ihlal ettiği yönündeki suçlamaların yeni olmadığını hatırlatan Stoltenberg, eski Başkan Barack Obama döneminden beri bunun bir sorun olduğunu ifade etti. "Müttefiklerin Avrupa'da daha fazla nükleer silah konuşlandıracağını beklemediğini" kaydeden Stoltenberg, "yeni bir Soğuk Savaş, yeni bir silahlanma yarışı istemediklerinin" altını çizdi.

Maas: Rusya iddialara açıklık getirsin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Rusya'ya çağrıda bulunarak, antlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddialara açıklık getirmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, Maas Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Maas'ın görüşmede Rusya'nın antlaşmayı ihlal ettiği şeklindeki iddialara açıklık getirmesinin şart olduğunu söylediği aktarıldı.

AFP,AP,rtr/JD,ÖA

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