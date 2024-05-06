Putin’den Ukrayna yakınında nükleer tatbikat talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusuna nükleer silahlarla tatbikat düzenleme talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı, kara kuvvetlerinin yanı sıra donanmanın da katılacağı nükleer tatbikatın Ukrayna topraklarına yakın bir noktada gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tatbikat emrinin bizzat Rusya lideri Vladimir Putin tarafından verildiğine işaret edilen açıklamada, kuvvetlerin hazırlık seviyesinin test edileceği kaydedildi. Bakanlık, tatbikatı “Batılı devletlerin provokatif açıklamaları ve tehditleri karşısında Rusya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma çabası” sözleriyle gerekçelendirdi.

Macron ve Cameron'ın açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamadığını geçen hafta yinelemesi dikkat çekmiş, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da Ukrayna birliklerinin Rusya içindeki hedefleri vurmak için İngiliz yapımı uzun menzilli füzeleri kullanabileceğini açıklamıştı. Batı'dan gelen bu tür mesajlar Rusya'da rahatsızlık yaratmış, Moskova bu tür ifadelerin "tehlikeli" olduğu ve Rusya ile NATO arasında gerilimi tırmandırdığı uyarısı yapmıştı.

Tatbikat, nükleer silahların savaşa hazır hale getirilmesi ve konuşlandırılması senaryolarını içerecek. Rusya dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip ülkesi konumunda.

Rusya böylelikle ilk kez taktik nükleer silahları kapsayan bir tatbikatı kamuoyuna duyurmuş oldu. Batılı devletler Ukrayna’ya gelişmiş silahlar sağlarken Rusya toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik tehditler karşısında her tür yönteme başvurabileceğine vurgu yaparak nükleer silah seçeneğini dışlamadığı mesajı veriyor.

Karşılıklı İHA saldırıları

Öte yandan Rusya gece boyu Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy kentinde enerji altyapısını hedef aldı. Çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılar sonucu 400 bin hane elektriksiz kaldı. Ukrayna ordusu 12 İHA'yı önlemeyi başardıklarını açıkladı.

Ukrayna İHA'ları ise Rus kenti Belgorod’da 6 kişinin ölümüne neden oldu. İnsansız hava araçları iki otobüse isabet etti, işe gitmekte olan 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

AFP,rtr/MK,BK

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