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Putin'den Erdoğan'a "Kazan'a bekliyorum" mesajı

25 Eylül 2024

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, Erdoğan ile BRICS zirvesi marjında bir araya geleceği için mutluluk duyduğunu belirtti.

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Türkiye ve Rusya liderleri Erdoğan ve Putin, Temmuz ayında Astana'da bir araya gelmişti.
Türkiye ve Rusya liderleri Erdoğan ve Putin, Temmuz ayında Astana'da bir araya gelmişti.Fotoğraf: Gavriil Grigorov/Russian President Press Office/TASS/picture alliance

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

Kurtulmuş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi:

Rus TASS haber ajansı, Putin'in Kurtulmuş'a "Lütfen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a en iyi dileklerimi iletin. Onunla Rusya'da, Kazan'da görüşeceğim için mutluluk duyuyorum. Sanırım 23 Ekim'de kendisiyle planlanmış bir ikili görüşmemiz var" dediğini aktardı.

Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili ise bilgi verilmedi. Rus TASS haber ajansı, Kurtulmuş ile görüşmenin Kremlin'in programında yer almadığını bildirmişti.

Erdoğan'ın ziyareti öncesine denk geldi

Kurtulmuş'un Putin ile görüşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesiiçin 20-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentine planlanan ziyaretinin öncesine denk geldi. Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğu kamuoyuna yansımıştı. Kazan'daki BRICS zirvesinde Türkiye'nin üyeliğine yönelik bir mesaj çıkması bekleniyor.

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kurtulmuş, bugün Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap etmiş, ardından da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret ederek Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kurtulmuş'un Moskova'daki temaslarının ardından St. Petersburg'a geçerek St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelmesi ve onuruna verilecek davete katılması planlanıyor.

DW / BK,ET

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