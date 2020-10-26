 Putin′den Dağlık Karabağ için Türkiye çağrısı | DÜNYA | DW | 29.10.2020

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DÜNYA

Putin'den Dağlık Karabağ için Türkiye çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması ve barış görüşmeleri için Türkiye dahil farklı ülkelerden gelen önerilerin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerine çağrıda bulundu. Putin, aynı zamanda barış görüşmeleri için Türkiye dahil farklı ülkelerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in bu açıklaması, Dağlık Karabağ'la ilgili barış görüşmelerine dahil olmak isteyen Ankara açısından önem taşıyor. Geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış süreci içinde yer alması gerektiğini söyleyen Erdoğan, Rusya'dan da bu konuda olumsuz bir yaklaşım kulağına gelmediğini ifade etmişti.

Ermenistan ise şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin sürece dahil edilmesine karşı olduğu yönünde mesajlar verdi.

Putin-Erdoğan görüşmesi

Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki krizi ele almıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Dağlık Karabağ bölgesindeki savaşa "teröristlerin" dahil edilmesinden duyduğu endişeyi aktardığı ve Ortadoğu'dan teröristlerin bölgeye gitmeyi sürdürmesini de eleştirdiği belirtilmişti.

Dağlık Karabağ'da son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları toplantısı sonrasında hafta sonu ateşkes konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak bölgedeki çatışmalar ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

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Dağlık Karabağ: Savaş koşullarında yaşamak

Reuters,DW/HS,BK 

© Deutsche Welle Türkçe

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