 Putin′den Biden′a Afganistan sonrası için uyarı | DÜNYA | DW | 13.07.2021

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DÜNYA

Putin'den Biden'a Afganistan sonrası için uyarı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Putin'in Biden'ı ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Orta Asya'daki eski Sovyet ülkelerine askeri birlik konuşlandırmaması yönünde "sert" şekilde uyardığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, siyaset dergisi Mezhdunarodnaya Zhizn'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşen görüşmelerinde ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan konusunda uyardığını söyledi.

Putin'in ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından komşu Orta Asya ülkelerinde yeni askeri birlikler konuşlandırmaları konusunda Biden'ı uyardığını belirten Ryabkov, "Amerika'nın komşu ülkelerde yeniden kalıcı askeri varlık konuşlandırması kabul edilemez. Bunu Amerikalılara doğrudan çok açık şekilde ilettik" dedi. Ryabkov, konunun sadece bölge açısından değil, Rusya'nın ABD ile ilişkileri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Lavrov'dan KGA uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması (KGA) Örgütü'nün üyeleri olduğuna ve üye ülkelerden birinde yabancı askerlerin konuşlandırması durumunda diğer ülkelerin de onayının gerektiğine dikkat çekmişti. 

Merkezi Moskova'da bulunan ve 2002 yılında kurulmuş olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün diğer üyeleri ise Rusya, Belarus ve Ermenistan. Rusya'nın Tacikistan ve Kırgızistan'da askeri üsleri bulunuyor. ABD, Afganistan'daki operasyonları destekleyen Kırgızistan'daki üssünü 2014 yılında, Özbekistan'daki üssünü de 2005 yılında kapatmıştı.

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ABD Afganistan'dan çekildi, Türkiye kalacak mı?

ABD'nin görev süresi 31 Ağustos'ta bitiyor

Çekilme sürecinin yüzde 90'ını tamamlayan ABD, 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekmeyi hedefliyor. Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından operasyonlarını genişleten Taliban, ülkede kontrolünde olan bölgelerin sayısını artırıyor. Taliban sözcüleri, Afganistan'ın yüzde 85'inin kontrolleri altında olduğunu söylemişti.

AP/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Putin'in Biden'ı ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Orta Asya'daki eski Sovyet ülkelerine askeri birlik konuşlandırmaması yönünde "sert" şekilde uyardığını açıkladı.  

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