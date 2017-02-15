Putin ve Biden büyükelçileri geri gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen zirve, üç saat süren görüşmelerin ardından sona erdi.

Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmenin "yapıcı" ve "yoğun" geçtiğini söyledi. İki ülke arasında "düşmanca bir tutum" olmadığını belirten Putin, her iki tarafın da birbirini anlamaya çalıştığını ifade etti.

Putin, iki ülkenin büyükelçilerinin görevlerine geri dönmesi, iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve nükleer silahların azaltılmasını öngören anlaşmanın yenilenmesi için müzakerelere başlanması konularında mutabakat sağlandığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Büyükelçiler göreve dönecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Biden ile görüşmede Moskova ve Washington arasında yaşanan gerginlik nedeniyle çağrılan Rus ve Amerikan büyükelçilerinin görev yerlerine geri dönmesi konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı. Putin, Rus ve ABD'li büyükelçilerine işaret ederek "Görev yerlerine geri dönecekler. Bunun ne zaman olacağı teknik bir mesele" dedi.

Başkan Biden'in yaptığı bir konuşmada Putin'i "katil" olarak tanımlamasının ardından, Rusya Mart ayında Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı. İki ülkenin karşılıklı yaptırımları devreye sokmasının ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan da Nisan ayında Rusya'dan ayrılmıştı. ABD ve Rusya liderlerinin bu adımı, iki ülke arasındaki ilişkiler arasındaki gerilimin azaltılması olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna'nın durumundan nükleer stratejik istikrara kadar farklı konuların ele alındığını kaydeden Putin, Biden'ın insan hakları konusunu da gündeme getirdiğini söyledi.

Navalni'nin durumu

Putin, basın toplantısında muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin cezaevinde tutulmasını da savundu. Navalni'nin kasten Rus yasalarını hiçe saydığını ifade eden Putin, "Bu adam, mevcut yasaları ihlal ettiğini biliyordu" dedi. Almanya'da hastanede tedavi görmesinin ardından Navalni'nin adli kontrol şartlarını yerine getirmediğine işaret eden Putin, "istediği gibi davrandığını" söyledi.

Zehirlenme belirtileri ile Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören Navalni iyileşmesinin ardından ülkesine geri dönmüş, aldığı başka bir ceza nedeniyle cezaevine gönderilmişti. Navalni'ye yönelik tutum ABD ve Avrupa Birliği tarafından tepki ile karşılanmış ve Rusya'ya yaptırımlar devreye girmişti.

Nükleer silahların azaltılması

Putin ayrıca, nükleer silahların azaltılması anlaşmasının yenilenmesi yönünde müzakereler yapılması için de mutabakat sağlandığını açıkladı. Putin, ABD ve Rusya dışişleri bakanlıklarının bu yönde görüşmeler yürüteceğini söyledi.

Rusya ve ABD Ocak ayında süresini uzattığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) anlaşması 2026 yılına kadar geçerli olacak. Öngörülen görüşmeler, bu tarihten sonra anlaşmanın süresinin uzatılmasını hedefliyor.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe