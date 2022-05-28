Putin, Scholz ve Macron ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir telefon görüşmesi yaptı. Putin Avrupalı liderleri Ukrayna'ya silah tedariki konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaklaşık 80 dakika süren görüşmede Ukrayna savaşı ile savaşı sona erdirmek için çabalaların ele alındığını açıkladı. Scholz ve Macron'un görüşmede derhal ateşkes ve Rus birliklerinin Ukrayna'dan geri çekilmesi çağrısı yaptığı belirtildi. İki liderin Putin'e ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ciddi ve doğrudan müzakerelerde bulunma ve soruna diplomatik çözüm çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Macron ve Scholz'ün Putin'den Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda teslim olan yaklaşık 2 bin 500 Ukraynalı askerin de serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

Putin: Diyaloğu sürdürmeye açığız

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmek istediğini iletti. "Kiev nedeniyle donan müzakerelerin statüsüne özel önem atfedildi" denilen açıklamada "Başkan Vladimir Putin Rus tarafının diyaloğu sürdürmeye açık olduğunu doğruladı" ifadelerine yer verildi.

Rus Interfax ajansının haberine göre Putin ayrıca Almanya ve Fransa liderlerini Ukrayna'yı silahlandırmama konusunda uyardı. Ukrayna'ya silah tedarikini "tehlikeli" olarak niteleyen Putin, Ukrayna'daki durumun "daha da istikrarsızlaşması ve insani krizin daha da kötüleşmesi riskine" karşı uyarıda bulundu.

Putin görüşmede ayrıca Macron ve Scholz'a "Rusya kendi payına tahılın engelsiz ihracatı konusunda, Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılının ihracatı dahil olmak üzere, opsiyonlar bulunmasında yardımcı olmaya hazırdır" mesajını verdi.

Putin, "Rus gübre ve tarım ürünlerinin tedarikinde artış, küresel gıda piyasasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olacaktır ancak bu da elbette ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektiriyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna dünyadaki un tedarikinin yaklaşık üçte birini sağlıyor. Rusya dünya genelinde başlıca gübre ihracatçısı, Ukrayna ise mısır ve ayçiçeği yağında önde gelen ihracatçı ülkeler arasında yer alıyor.

Ukrayna ve Batı ülkeleri Rusya'yı Ukrayna işgaliyle birlikte bir gıda krizi yaratmakla suçluyor ve dünya genelinde buğday, kızartma yağı, benzin ve gübre fiyatlarının yükselmesinden Moskova'yı sorumlu tutuyor.

AFP,Reuters / EC,ET