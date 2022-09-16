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Fotoğraf: Vyacheslav Prokofyev//Sputnik/REUTERS
Politika

Putin: Türkiye Rus gazının yüzde 25'ini rubleyle ödeyecek

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile bir araya geldi. Putin’in Erdoğan'a Türkiye'ye tedarik edilen Rus doğal gazının yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Putin'in görüşmede Türkiye'ye tedarik edilen Rus doğal gazının yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini ve bu konuda bir anlaşmayanın yakında yürürlüğe gireceğini söylediği bildirildi. Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya batılı ülkeler tarafından getirilen yaptırımlar nedeniyle Rusya özellikle ticaretini dolar ve euro dışındaki para birimleri üzerinden yapmaya çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mart ayında bir kararname imzalamış ve kararnameyle doğal gaz ödemelerinin 1 Nisan'dan itibaren Rus para birimi ruble cinsinden yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak euro ve dolar ödemelerinde ısrar eden Batılı ülkeler için ara formül de bulunmuş, Batılı ülkelerin Rusya'dan doğal gaz alımına ancak Gazprombank'ta "K-hesabı" diye adlandırılan özel bir hesap açarak devam edebilecekleri konusunda anlaşılmıştı.

Polonya ve Bulgaristan gibi AB üyesi ülkelerin ise ruble ile ödeme yapmayı reddetmeleri sonrasında gazı kesilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayında Putin ile Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında yaptığı bir açıklamada "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak" demişti.

Putin: Rus şirketleri mallarını Türkiye üzerinden ihraç edebilecek

Rus haber ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rus şirketlerinin mallarını Türkiye üzerinden ihraç edebilmek için işaret aldığını söylediği belirtildi.

Rus liderin ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına dair anlaşmaların dün imzalandığını söylediği aktarıldı.

TASS haber ajansı da Putin'in Erdoğan'a Ukrayna tahılının büyük bir bölümünün yoksul ülkelere gittiğini umduğunu söylediğini bildirdi.

Reuters / SSB, EC

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